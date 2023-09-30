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Минниханов выложил видеопоздравление с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Днем воссоединения новых регионов с Россией.
«С Днем воссоединения, друзья! С возвращением на Родину! Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләрне аеруча котлыйм! Без бергә! (в переводе с татарского — „Особо поздравляю жителей Лисичанска и Рубежного! Мы вместе!“)», — написал Раис РТ.
В самом видеоролике виды Казани сменяются моментами из жизни подшефных Татарстану городов Луганщины, акцентирующими их связь с Россией в целом и республикой в частности. Всё это сопровождает исполнение детьми известной советской песни «С чего начинается Родина» (музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского).
Ранее Рустам Минниханов пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного. Сегодня он на республиканском совещании заметил, что жители новых регионов нуждаются в поддержке.
Сегодня глава российского государства поздравил сограждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. До этого он увидел в результатах плебисцитов следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
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