Минниханов выложил видеопоздравление с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

«С Днем воссоединения, друзья! С возвращением на Родину! Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләрне аеруча котлыйм! Без бергә! (в переводе с татарского — „Особо поздравляю жителей Лисичанска и Рубежного! Мы вместе!“)», — написал Раис РТ.

В самом видеоролике виды Казани сменяются моментами из жизни подшефных Татарстану городов Луганщины, акцентирующими их связь с Россией в целом и республикой в частности. Всё это сопровождает исполнение детьми известной советской песни «С чего начинается Родина» (музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского).

Ранее Рустам Минниханов пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного. Сегодня он на республиканском совещании заметил, что жители новых регионов нуждаются в поддержке.