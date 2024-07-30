«Дети едут на море и учат китайский»: что показали Минниханову в Крыму

Рустам Минниханов посетил Молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс» в крымском Форосе

Фото: rais.tatarstan.ru

«Рустам Нургалиевич похвалил детей за их творческие номера»

Сейчас в профильных сменах лагеря отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым. Рустам Минниханов осмотрел жилой корпус, проверил, в каких условиях проживают дети, а также побывал в образовательном и спортивном центрах комплекса. Особое внимание руководитель республики уделил вопросу организации питания. Его Минниханов поручил держать на особом контроле.

Директор лагеря Кира Маслова уточнила «Татар-информу», что лагерь работает круглогодично. Помимо летней кампании проводятся осенние, зимние и весенние смены — в школьные каникулы. Юные татарстанцы приезжают сюда и вне сезона — в октябре, декабре, феврале и марте, в оставшиеся месяцы комплекс принимает студентов.

Рустаму Минниханову рассказали об итогах работы лагеря за год, воспитанники подготовили концерт Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

Рустаму Минниханову рассказали об итогах работы лагеря за год, воспитанники подготовили концерт.

«Рустаму Нургалиевичу провели экскурсию, показали все объекты. Дети подготовили небольшую театрализованную сказку, повествующую о легендах лагеря. Раис похвалил детей за их творческие номера», — рассказала Кира Маслова.

Сейчас в лагере проходит творческая профильная смена, в ней дети занимаются вокалом, хореографией, художественным творчеством, играми в КВН и актерским мастерством. Помимо творческой профильной смены в лагере параллельно проходит языковая программа, в рамках которой отдыхающие изучают два языка — английский и китайский.

Дети едут на море и одновременно учат два языка Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

«Дети едут на море и одновременно учат два языка. Вот эти два направления презентовали Рустаму Минниханову: показали творческий концерт и языковой урок, как он проходит в игровой форме», — поделилась директор лагеря.

В целом лагерь позиционируется как трехъязычный, где одновременно говорят на русском, татарском и английском языках. «Мы обязательно говорим на русском и дублируем на татарский язык, что очень положительно воспринимается, например, родителями детей из Крыма, которые по итогу смены получают ребенка с базовыми знаниями татарского языка — за смену он успевает выучить базовые фразы, песни и стихи», — рассказала собеседница агентства.

В лагере созданы максимально комфортные условия для отдыха и оздоровления детей Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

«Форос — максимально безопасное место нахождения детей в Крыму»

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании в Доме Правительства высказался о нарушениях в работе детских оздоровительных лагерей. Он подчеркнул, что качественное пребывание детей в лагерях, их безопасность — это важнейшая задача. Допускать нарушения в этой области — это «пренебрегать» здоровьем и жизнью школьников.

По словам Киры Масловой, в лагере созданы максимально комфортные условия для отдыха и оздоровления детей: это и самая современная инфраструктура комплекса (новые корпуса объекта), и отличное пятиразовое питание. Помимо прочего, в этом году увеличена загрузка лагеря — с 226 мест до 310 из-за большого количества желающих.

«Рустам Нургалиевич проконтролировал выполнение всех обязательных пунктов — по регламенту организации лагерей. В комиссию входит Роспотребнадзор, МЧС, противопожарная безопасность, Росгвардия, ПДН — со всех точек зрения в лагере безопасно», — прокомментировала директор лагеря.

В этом году увеличена загрузка лагеря — с 226 мест до 310 из-за большого количества желающих Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

Отдельное внимание Кира Маслова обратила на безопасное нахождение детей в Крыму. Поселок Форос находится на южном берегу полуострова, вдали от военных объектов, здесь максимально тихо, не слышна работа ПВО.

«За два года с начала спецоперации мы ни разу не столкнулись ни с каким ЧП. Что касается в целом, периметр лагеря находится также под круглосуточной охраной. Помимо этого, согласно регламенту раз в неделю лагерь проверяют сотрудники Росгвардии — с точки зрения антитеррора. И плюс у нас есть свои сотрудники службы безопасности, а также привлеченные со стороны, это частное охранное предприятие», — сообщила Кира Маслова.

В «Сэлэт — Ак Барс» охотно едут дети из Татарстана, Крыма, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из ЛНР и ДНР Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

Руководитель лагеря отметила, что в «Сэлэт — Ак Барс» охотно едут дети из Татарстана, Крыма, Удмуртии, Чувашии, Мордовии, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из ЛНР и ДНР.

«В Форосе дети из новых регионов России чувствуют себя в безопасности. Они мне говорят: „Я засыпаю, и так тихо. Я могу спокойно спать, я знаю точно, что я в безопасности, что ничего не шумит, ничего не слышно“», — поделилась собеседница агентства.

Подведомственное учреждение Минмолодежи РТ лагерь «Сэлэт — Ак Барс» посетил и глава ведомства Ринат Садыков Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

«Родители могут быть абсолютно спокойны»

Подведомственное учреждение Минмолодежи РТ лагерь «Сэлэт — Ак Барс» посетил и глава ведомства Ринат Садыков. Министр провел для детей утреннюю зарядку. Позже вместе с ребятами он позавтракал и пообщался с ними в непринужденной обстановке.

Затем министр проверил, как обеспечивается выполнение комплексной безопасности. В первую очередь это организация пищеблока, питание детей и сотрудников.

«Посмотрели, как хранятся продукты, как идет приготовление, а также как работают медицинские блоки. Большое внимание уделили безопасности с точки зрения работы сигнализации, систем оповещения, видеокамер. Обратили внимание на безопасность при купании детей, наличие спасательных вышек, самих спасателей и лодок. Самое главное – это отзывы детей. Как показал объезд, они только самые положительные», — поделился с «Татар-информом» Садыков.

Министр провел для детей утреннюю зарядку Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

Глава ведомства также подчеркнул, что безопасность детей на полуострове обеспечена на сто процентов.

«Что касается логистики, то мы с каждым годом усиливаем все мероприятия на пути следования, связанные с безопасностью. В обязательном порядке — сопровождение ГАИ. Родители могут быть абсолютно спокойны», — заверил собеседник агентства.

Кира Маслова пояснила, как школьники из Татарстана добираются до лагеря в Крыму. Для них организован трансфер из районов до железнодорожного вокзала Казани. Вместе с медиками, вожатыми и сопровождающими дети садятся на поезд до Симферополя. Дорога занимает ровно двое суток, для детей организовано горячее трехразовое питание.

«В Симферополе отдыхающих встречают на автобусах, и в сопровождении ГАИ они едут до самого лагеря. Все это организовано, лицензировано, прошло аккредитацию, все функции выполняются», — заверила директор лагеря.

Глава ведомства подчеркнул, что безопасность детей на полуострове обеспечена на сто процентов Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

«Путевки раскуплены еще в апреле»

В Молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс» могут отдохнуть дети и подростки в возрасте от 9 до 18 лет. Смена длится 15 дней без учета дороги. Сейчас открыта заявка на осенние и зимние каникулы. Попасть в Форос можно, заполнив заявку на сайте лагеря. Единственный критерий — это наличие достижений у ребенка, потому что «Сэлэт — Ак Барс» позиционируется как лагерь одаренных детей.

«У ребенка должен быть набор грамот и документов, подтверждающих, что он активный, участвует в жизни школы, города и района. Для детей с портфолио предусмотрена бюджетная путевка, она дотируется из бюджета Татарстана и стоит в три раза дешевле коммерческой. Путевки без дотации также раскупают», — рассказала Кира Маслова.

Спрос на крымский отдых так велик, что путевки были распроданы еще в апреле-мае. «В целом замечена тенденция на увеличение спроса на отдых именно в Крыму. Если год-два назад достаточно сложно набирали детей, то сейчас все продано еще в апреле. Несмотря на ряд нюансов, сложную логистику, политическую обстановку, сами татарстанцы едут в Крым, охотно интересуются путевками и дети тоже мечтают попасть именно сюда», — поделилась наблюдениями Кира Маслова.

Спрос на крымский отдых так велик, что путевки были распроданы еще в апреле-мае Фото: предоставлено директором лагеря «Сэлэт — Ак Барс» Кирой Масловой

По словам директора лагеря, на предстоящие две смены мест нет. «Если место появляется, то его сразу выкупают», — пояснила собеседница агентства.

Некоторое количество детей из ЛНР и ДНР отдохнет бесплатно — по программе с финансированием из федерального бюджета.

«В этом году благодаря содействию руководства Республики Татарстан, на нашей базе отдохнут чуть более 500 детей из Луганской Народной Республики, для этих детей мы начали организовывать смены еще с января. Кроме того, Министерство экологии РФ вышло на нас с предложением организации отдыха детей из ДНР у нас на базе. То есть это не только республиканская история, но и федеральную программу мы “завели” на объект», — поделилась Кира Маслова.

В ближайшие дни в «Сэлэт — Ак Барс» заедет очередная смена. Всего за летний сезон в оздоровительном комплексе должны отдохнуть более 2 тыс. детей со всей России, из них 1337 детей из Татарстана, 569 — из ДНР и ЛНР.