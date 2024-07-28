Министр молодежи Татарстана Садыков: Все лагеря в Крыму - под особым контролем

Министр молодежи РТ Ринат Садыков посетил лагеря Черноморского побережья, где отдыхают ребята из Татарстана. За два летних месяца в Краснодарском крае и Республике Крым уже успели отдохнуть более 3,5 тыс. детей и подростков. Всего за лето там отдохнут свыше 5,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

«Ежегодно самой главной задачей министерства при организации отдыха детей является обеспечение комплексной безопасности. Так, все лагеря в Крыму находятся под особым контролем органов безопасности и силовых структур. Также для нас важно, чтобы дети не просто отдохнули, но и получили новые знания, навыки», — сказал Садыков.

В сопровождении директора Республиканского центра «Черноморец» Евгения Ветрова министр осмотрел как организован отдых в лагерях «Витязево» и «Глобус» в Анапе. Садыков также увидел процесс работы цехов пищеблока, медпункта, постов спасателей на пляже, территорией лагеря и проверил работоспособность систем оповещения на случай ЧП, видеокамер и связь со спецслужбами. Подчеркнем, что на базе лагеря Татарстана «Витязево» в июле организовали отдых 30 детей из Запорожской области.

Еще Садыков посетил лагерь «Сатера» в Алуште, где встретился с 210-ю юными представителями фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». Уже третий год этот лагерь становится местом для репетиций большого концерта, подготовленного ребятами из Татарстана, который они показывают в Бахчисарае. Министр молодежи РТ ознакомился с условиями проживания участников, пообщался с их педагогами, наставниками и вожатыми.

В подведомственном учреждении Минмолодежи РТ – в Молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» министр для отдыхающих детей провел утреннюю зарядку. Позже вместе с ребятами министр позавтракал и пообщался с ними неформально. Сегодня здесь отдыхает 293 человека, всего отдохнёт за сезон порядка тысячи детей и подростков Татарстана.

На сегодняшний день в лагерях на Черном море проходят третьи и четвертые смены, где отдыхают 1,2 тыс. детей и подростков из Татарстана.