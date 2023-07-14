«Два дня на поезде — и ты в Форосе!»: почему дети из России едут в «татарстанский Артек»

Алмаз Усманов: «У нас был дружный отряд — нашим вожатым даже дали медаль за это. Конечно, запомнилось море»

Фото: предоставлено Алмазом Усмановым

«Мне 16 лет. И я никогда не был на море»

Участник первой смены 16-летний Алмаз Усманов из города Азнакаево рассказал, что никогда не был на море. Его заветной мечтой было побывать в Международном детском центре «Артек».

«Я обратился к своему наставнику в молодежный центр, он посоветовал подать заявку в „татарстанский Артек“, отметив, что по уровню наш лагерь ни в чем не уступает тому знаменитому „Артеку“. Я подал заявку, ее одобрили. Два дня на поезде — и вот я на море. Здесь было очень круто. Каждый день интересные занятия. У нас был дружный отряд — нашим вожатым даже дали медаль за это. Конечно, запомнилось море», — поделился он.

Первая смена под названием «Сәләт — Дәрт» была посвящена творческо-интеллектуальному направлению. Ребята были погружены в мир творчества, интеллектуального развития, ходили на вокал, рисование, сценическое мастерство, уроки фото и видео. В этой смене Алмазу больше всего понравились занятия актерского мастерства. По его словам, педагог сначала давал теорию, а потом практику. В финале ребята представляли сценки.

Запомнились парню и «свечки» в беседке (разговоры по душам с наставниками каждый вечер), и красивые горы вокруг. «Я бы хотел сюда вернуться», — поделился Алмаз новой мечтой.

«Поселок очень спокойный, добрый — каждый день виделись с посетителями парка “Форос”. Тут как будто у всех мысли только об отдыхе — поэтому и улыбки на лицах, и хорошее настроение», — вторит Алмазу другая участница смены 15-летняя Тансылу Мустафина.

«Дети из Крыма все очень приветливые, с ними интересно общаться»

Форосский парк отличают уникальные природные условия, в нем растут более 200 видов экзотических деревьев и кустарников. Очень многие деревья были завезены сюда из Индии и Америки. Молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс» расположен в окружении хвойных деревьев и можжевеловой рощи парка-заповедника. Здесь по-настоящему лечебный воздух, а горы и море создают неповторимую атмосферу.

«Мне запомнилась гора, по которой мы поднимались в столовую. С непривычки это было тяжело и даже болели ноги, а потом уже нормально, можно даже подкачаться. Сам парк очень красивый, с красивыми растениями, есть водоем с рыбками, лягушками», — рассказала 15-летняя Сабина Сайфуллина.

Еще одно из ее самых ярких воспоминаний — море и дельфины, которые приплывают сюда в любое время суток. «Сначала дельфинов заметил наш вожатый, а потом позвал нас смотреть. Они подплыли совсем близко, это было здорово!» — рассказала она.

Своих первых гостей молодежный центр встретил 1 июля 2022 года. Он был открыт при поддержке Правительства Татарстана и работает круглогодично. Исполняющая обязанности директора молодежного центра «Сэлэт — Ак Барс» Кира Маслова рассказала «Татар-информу», что до начала летнего сезона в 2023 году в МЦ «Ак Барс» провели восемь молодежных смен, на которых побывали более 700 студентов и школьников со всей России.

Сейчас завершается вторая летняя детская смена «Сәләт – Җилкән», объединившая 120 участников со всего Татарстана и регионов России.

Так, например, Сабине в этом году запомнилось общение с крымскими ребятами. В их смене «Сәләт — Дәрт» было несколько детей из Республики Крым. «Они все очень приветливые, улыбчивые, с ними интересно общаться. Я считаю, что всегда нужно мыслить позитивно. Если думать о хорошем, то все будет хорошо», — поделилась мыслями школьница.

Номера по стандарту отеля 4*, еда халяль и пять минут до пляжа

«Вряд ли кому-то не понравились бы море и солнце, конечно! — заявляет Тансылу Мустафина. — Природные плюсы дополняются инфраструктурой лагеря: современные условия проживания, красивые площадки. Здесь есть возможности почитать, попеть, потанцевать, позаниматься спортом. Мы были в восторге».

По словам Киры Масловой, база лагеря рассчитана на 260 мест. Весь комплекс состоит из четырех зданий. В жилом корпусе находятся комнаты на 2–4 человек, оснащенные по стандарту 4-звездочного отеля: это современная мебель, ТВ, кондиционер, два отдельных санузла и балкон в каждом номере.

В корпусе дежурит круглосуточный медицинский пост. Рядом располагается столовая, где ребятам предлагают пятиразовое питание, в том числе с выбором халяль-блюд. Помимо завтрака, обеда и ужина есть еще полдник и сонник, которые вожатые раздают после тихого часа и перед сном.

Для спорта оборудован отдельный четырехэтажный корпус с двумя большими спортзалами, залами хореографии и борьбы, теннисными столами, скалодромом и тренажерами.

«Я еду в этот лагерь уже во второй раз! В прошлом году очень понравилось. Это лагерь с нереальными условиями: два душа на один номер, кондиционер, крутые мероприятия. Решила, что этим летом обязательно должна там снова побывать!» — поделилась 16-летняя Валерия Митрофанова.

Сценическое мастерство и личностный рост

Под образовательный учебный центр отдан четвертый корпус — с компьютерными и обучающими классами, кабинетами робототехники и лабораториями профориентации, где детям можно попробовать себя в наиболее востребованных профессиях.

«Режим дня у детей очень насыщенный и полон различных активностей. В 7.30 — подъем, после зарядки дети завтракают, затем начинаются уроки и купание в море. Три отряда идут на море, три отряда в образовательный центр, потом меняются. После обеда и тихого часа — уроки, море или спорт — в зависимости от распорядка и дня. В 18.30 ужин, после которого идет подготовка к вечеру. В 20.00 вечернее мероприятие, в 22.00 — свечка или дискотека. В 23.00 — отбой», — поделилась распорядком дня Кира Маслова.

На базе «Сәләт – Ак Барс» этим летом пройдут четыре профильные смены. На них приглашаются интересные наставники, настоящие профессионалы своего дела. «Для ребят предоставлены все возможности для личностного развития, реализации авторских идей и проектов», — говорит собеседница агентства.

2-я смена «Сәләт — Җилкән» направлена на личностный рост. Она проходит с 26 июня по 15 июля с учетом дороги. Образовательная программа «Сәләт — Җилкән» разделена на 5 блоков: творчество, спорт, наука, личный бренд и личностный рост. Ребята посещают уроки танцев, знакомятся с современными направлениями, такими как хип-хоп, стрит-дэнс, тверк и дабстеп.

3-я смена «Сәләт — Иҗат» (творческое направление) пройдет с 13 июля по 1 августа с учетом дороги. Школьников ждут уроки и мастер-классы по хореографии, вокалу, сценическому мастерству, сценической речи, режиссуре, а также музыкальные лаборатории.

4-я смена «Сәләт — Аршан» (развитие лидерского потенциала) состоится с 31 июля по 19 августа. Смены проходят на трех языках^ русском, татарском и английском. На сегодня здесь отдохнули уже свыше 3 тыс. детей.

14-летняя Гузель Исхакова, участница первой смены, рассказала, что больше всего ей запомнились общение с наставниками и сверстниками. «Много было „заряжающих“ ребят, классные педагоги. Я ходила на хореографию и SMM. Оба предмета мне очень понравились. Самым запоминающимся событием стал dance-баттл. Сначала выбирали победителя в своем отряде, потом между отрядами сражались „стенка на стенку“ по 5 человек», — поделилась девочка.

Гузель Исхакова: «Много было „заряжающих“ ребят, классные педагоги. Я ходила на хореографию и SMM. Оба предмета мне очень понравились» Фото: предоставлено Гузель Исхаковой

Сабина Сайфуллина прокачала коммуникативные навыки. «Педагог нас учил, какую позу лучше выбрать для диалога, даже как стоять при разговоре, как правильно жестикулировать», — рассказала школьница.

«В периметр базы не сможет попасть ни один посторонний человек»

Для детей здесь организована полная безопасность, отвечает Кира Маслова на вопрос, волнующий, наверное, большинство родителей. Из Казани в Симферополь дети добираются организованной группой два дня на поезде. В дороге — ежедневное трехразовое питание. Далее на трансфере в сопровождении ГИБДД — прямо до детского комплекса «Сәләт – Ак Барс».

«Два дня на поезде — и ты в Форосе! Поезд — это вообще особая классная атмосфера. Да, ты едешь двое суток, есть ряд неудобств, но как ты едешь! Какие люди вокруг тебя! — восклицает Сабина Сайфуллина. — Играешь на гитаре, поешь. Такие эмоции получаешь из-за знакомства с новыми людьми».

В самом лагере на всех объектах установлены системы контроля и управления доступом. А это означает, что в периметр базы не сможет попасть ни один посторонний человек. Также комплекс оборудован системами быстрого реагирования всех служб, за порядком следит собственная охрана молодежного центра и ЧОП.

«Родителям мы рекомендуем собрать все необходимые документы, помочь ребенку собрать чемодан и, передав его в руки директора смены и вожатых, расслабиться и отдохнуть», — посоветовала и. о. директора лагеря Кира Маслова.

Как сюда попасть? Все участники проходят конкурсный отбор на основе портфолио, где указываются личные достижения в науке, культуре и спорте, победы в предметных олимпиадах, фестивалях и конкурсах. Подать заявку можно на сайте учреждения.

Фото предоставлены Кирой Масловой

Детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» спроектировал и построил ГУП «Татинвестгражданпроект». Лагерь включает в себя два спальных корпуса, столовую, клуб, спорткомплекс и бассейн. В числе организаторов профильных смен — Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, ГАУ МЦ «Сәләт — Ак Барс», Молодежный центр «Сәләт».