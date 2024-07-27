Минниханов раскритиковал глав районов за нарушения в работе детских лагерей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе проверок в татарстанских детских лагерях выявлено 1233 нарушения. Из них почти пятая часть — 19% — несут угрозу для здоровья детей, заявила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

По ее словам, в 22 летних и оздоровительных лагерях в 17 районах нарушены правила допуска сотрудников, в том числе работников пищеблоков. Им разрешали работать без медицинского осмотра, предоставления сведений о прививках и прохождения гигиенического обучения. Еще в 14 организациях детей не обследовали на гельминты, не требовали предоставить информацию о прививках, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Больше же всего нарушений — 38% — приходится на организацию питания. Это и правила обработки инвентаря, кухонной посуды — отмечены в лагерях Лаишевского, Нижнекамского, Черемшанского и Нурлатского районов, Казани. Также организации и операторы питания не соблюдали требования создания условий личной гигиены сотрудников пищеблока.

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что качественное пребывание детей в лагерях, их безопасность — это важнейшая задача. Допускать нарушения в этой области — это пренебрежение к здоровью и жизни школьников.

«Все это элементарные правила: и медосмотр, и осмотр детей, качество продуктов питания. Это же наши дети! На ваших территориях, в ваших районах и городах», — обратился он к главам районов.

Руководитель РТ поручил разобраться со всеми нарушениями и призвал Управление Роспотребнадзора по республике продолжить проверочные мероприятия. Виновные в недочетах при необходимости должны быть наказаны.

«Надо понять, почему эти системные проблемы у нас возникают в одних и тех же лагерях», — заключил Раис Татарстана.