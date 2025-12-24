news_header_top
Общество 24 декабря 2025 13:48

Депутаты Госсовета РТ присоединились к благотворительной акции «Ёлка желаний»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Государственном Совете в рамках 17-го заседания парламента прошла Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний», участие в которой приняли Раис республики Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, депутаты Государственной Думы и республиканского парламента, руководители профильных министерств и ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

До начала заседания участники акции сняли с елки открытки, на которых дети написали свои самые заветные мечты.

Заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов исполнит мечты Джалиля и Саиды, которые загадали себе подарок-сюрприз.

Заместитель Председателя Государственного Совета Марат Ахметов исполнит мечту пятилетней Айлины, которая мечтает о кукле.

Секретарь Государственного Совета Лилия Маврина сняла елочные шары с желаниями трехлетней Эвелины, одиннадцатилетней Полины и тринадцатилетней Амелии из Казани. Девочки написали, что в качестве подарка на Новый год хотят получить интерактивную куклу, наборы для вышивания и рисования.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Благотворительная акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России, и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.

В рамках «Ёлки желаний» можно исполнить мечты детей из семей участников спецоперации, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, а также ребят, проживающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Предусмотрено три вида желаний – материальные, нематериальные и подарок-сюрприз.

В этом году акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «На сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики в своем канале в МАХ.

Рустам Минниханов уже исполнил желание 12-летнего Раниса, мечтавшего о большой беспроводной колонке, и 13-летней Елизаветы из Буинска, загадавшей получить в подарок гитару.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
