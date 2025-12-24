Минниханов в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечты двух юных татарстанцев

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов вновь принял участие в акции «Ёлка желаний». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Очередное мероприятие Всероссийской благотворительной акции состоялось сегодня в рамках 17-го заседания Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва.

Рустам Минниханов взял на исполнение желания Амира (7 лет) и Азалии (3 года), детей участника СВО, проживающих в Бавлах. Амир получит набор робототехники, а Азалия – кукольный домик.

Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Ее участники – дети от 3 до 17 лет включительно с ограниченными возможностями здоровья, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты и дети без попечения родителей, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции, дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.

В этом году акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более трех тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики в своем канале в МАХ.

Рустам Минниханов уже исполнил желание 12-летнего Раниса, мечтавшего о большой беспроводной колонке, и 13-летней Елизаветы из Буинска, загадавшей получить в подарок гитару.