Рустам Минниханов исполнил мечту девочки из Буинска

Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту Елизаветы из Буинска. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Именно ее новогодний шарик он снял с Ёлки желаний. Теперь у Лизы есть гитара! Девочка занимается в вокальном ансамбле и давно мечтала о музыкальном инструменте», – отметила она.

Напомним, лидер республики принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.