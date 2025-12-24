news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 10:20

Раис РТ исполнил желание 12-летнего мальчика, мечтавшего о большой беспроводной колонке

Читайте нас в
Телеграм
Раис РТ исполнил желание 12-летнего мальчика, мечтавшего о большой беспроводной колонке
Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил желание 12-летнего Раниса. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Мальчик написал на "Елку желаний" с просьбой подарить ему большую беспроводную колонку», – отметила она.

Напомним, лидер республики принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.

Ранее Рустам Минниханов исполнил мечту Елизаветы из Буинска. Девочка получила в подарок гитару.

читайте также
Рустам Минниханов исполнил мечту девочки из Буинска
Рустам Минниханов исполнил мечту девочки из Буинска
Рустам Минниханов исполнит желания детей в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний»
Рустам Минниханов исполнит желания детей в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний»
#Рустам Минниханов #елка желаний
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025