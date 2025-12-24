Раис РТ исполнил желание 12-летнего мальчика, мечтавшего о большой беспроводной колонке

Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил желание 12-летнего Раниса. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Мальчик написал на "Елку желаний" с просьбой подарить ему большую беспроводную колонку», – отметила она.

Напомним, лидер республики принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.

Ранее Рустам Минниханов исполнил мечту Елизаветы из Буинска. Девочка получила в подарок гитару.