Алексей Песошин исполнит мечты четверых детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Фото: rais.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Очередное мероприятие Всероссийской акции состоялось сегодня в рамках 17-го заседания Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва.

Глава Правительства РТ исполнит желания четверых детей: 5-летней Ландыш из Балтасинского района, которая мечтает о гитаре, 13-летней Зарины из Казани, загадавшей на Новый год умную колонку, 8-летней Лейлы из пгт. Балтаси, мечтающей о велосипеде, а также 16-летней Эвелины из Лаишевского района, пожелавшей электронную книгу.

Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание, которое размещается на специальных шарах, украшающих елку.

В этом году акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. От Татарстана свои заветные мечты на сайт проекта ЕЛКАЖЕЛАНИЙ.РФ направили более 3 тыс. человек.

Ранее в благотворительной акции «Ёлка желаний» принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.