Депутаты Госдумы от Татарстана отчитаются о своей работе на заседании Госсовета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пятьдесят второе заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва откроется сегодня в Казани. Впервые в повестку сессии включен вопрос о работе депутатов Государственной Думы, избранных от республики. Информацию представит Айрат Фаррахов — координатор депутатов Госдумы от Татарстана.

«Считаем важным, чтобы депутаты отчитались и проинформировали парламентариев и общественность республики, как представляют наш регион, как решают вопросы, связанные с нашими законодательными инициативами, организацией приема граждан. 15 депутатов от Татарстана сейчас в Госдуме — это немало», — заявил на заседании президиума парламента Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Всего в повестке заседания числится 20 вопросов, в том числе девять республиканских законопроектов, все они подготовлены к первому чтению.

Так, депутаты обсудят законопроекты, связанные с изменениями в Бюджетном и Семейном кодексах РТ, а также в законах об обязательном экземпляре документов, об инвестиционной деятельности в РТ, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории республики, о физической культуре и спорте, об адресной социальной поддержке населения, об образовании.

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты о признании безнадежной к взысканию задолженности в части региональных налогов и об упразднении деревни Мартыш Тукаевского района.

В повестку также включены доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в РТ, информация уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей о результатах деятельности в 2023 году, доклад Общественной палаты РТ о развитии институтов гражданского общества и отчет Академии наук РТ.