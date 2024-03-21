В Татарстане могут списать задолженность на 20 млн рублей по 16,2 тыс. должникам

В Татарстане могут списать задолженность почти на 20 млн рублей по 16,2 тыс. должникам. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Законопроектом предусматривается возможность списывать задолженность физлиц, если она не превышает 500 рублей по истечении установленных Налоговым кодексом сроков. Кроме того, может быть списана задолженность у умерших или объявленных умершими физлиц в случае отказа наследников от права на наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение одного года.

Безнадежной к взысканию признается задолженность, числящаяся за организациями или индивидуальными предпринимателями по отмененным до этого года региональным налогам.

Законопроектом предлагается установить дату, по состоянию на которую задолженность признается безнадежной к взысканию, – 1 января 2024 года.

Комитет рекомендовал Госсовету РТ принять в первом чтении законопроект об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к взысканию задолженности в части сумм региональных налогов.