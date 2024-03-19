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В Татарстане хотят контролировать штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
В Татарстане предложили распределять суммы штрафов за неоплату проезда по платным дорогам между федеральным и региональным бюджетами. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
«Предлагаемое изменение расширяет и разграничивает полномочия по региональному и муниципальному контролю за внесением платы за проезд автомобилей по платным дорогам в зависимости от их значения — региональные, местные и частные. Это позволит распределять суммы штрафов за неуплату такого проезда между бюджетами», — сказал заместитель председателя комитета Камиль Садриев.
Парламентарий уточнил, что сейчас на всех федеральных, региональных и местных дорогах этот контроль осуществляет Ространснадзор. Все собранные штрафы поступают в федеральный бюджет.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить полномочия Миндортранса РТ по использованию автоматических средств фиксации нарушений правил дорожного движения.
«В частности, за министерством закрепляются полномочия по принятию и согласованию решений о размещении, отключении и демонтаже на дорогах стационарных, передвижных и мобильных средств фото- и видеофиксации. Такие решения должны быть согласованы с владельцем автодороги и территориальным органом МВД», — отметил депутат.
Комитет предложит Госсовету РТ принять в целом законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории РТ».
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