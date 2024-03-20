В Татарстане хотят упразднить деревню Мартыш

Законопроект об упразднении деревни Мартыш Тукаевского района Татарстана поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Населенный пункт находится на территории Иштеряковского сельского поселения, недалеко от промплощадки предприятий Нижнекамского промышленного узла.

«Деревня расположена в верховье реки Мартышка, в 1,5 тыс. метрах к югу от промплощадки Нижнекамского промышленного узла. Впервые жалобы на загрязнение химическими веществами реки Мартыш и двух родников поступили от жителей деревни в январе 2008 году. С этого времени санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние населенного пункта природоохранными службами было поставлено на постоянный контроль», – сказал руководитель исполкома Тукаевского района РТ Айрат Хабибуллин.

По его словам, в воздухе было зафиксировано превышение формальдегида в 4,5 раза, фенола – 2,7 раза, этилбензола – в 22 раза, ацетона – в 1,4 раза. Кроме того, в реке были выявлены нефтепродукты, метанол, формальдегид в пределах максимально приближенных к допустимым. Превышение нефтепродуктов, фенола, бензола обнаружено в почве.

«Загрязнение реки привело к загрязнению родников. Источник загрязнения водных объектов не определен», – отметил докладчик.

Он добавил, что деревня Мартыш вошла в границы санитарно-защитной зоны. А по требованиям СанПиН размещение в санитарно-защитной зоне жилой застройки не допускается. «Создать здесь условия для безопасности населения невозможно. Но в настоящее время на территории деревни отсутствуют граждане, зарегистрированные по месту жительства», – подчеркнул глава района.

Хабибуллин уточнил, что ранее в этой деревне были прописаны 50 человек, в 30 домах люди жили круглогодично, остальное население – непостоянно. Владельцам 30 земельных участков предоставили жилье, а 74 жителям – компенсацию за имущество.

«Кто-то переехал в соседние населенные пункты. Согласно кадастровым выпискам, на территории населенного пункта отсутствуют земельные участки, предоставленные для жилищного строительства, не имеются жилые строения. В прошлом году провели там рекультивацию, сейчас там чистая территория», – пояснил спикер.

В связи с этим совет Тукаевского района вышел с инициативой об упразднении деревни Мартыш. В декабре 2022 года в Иштеряковском сельском поселении прошли публичные слушания по этому вопросу. Все участники согласились с необходимостью упразднения деревни.

«Населенный пункт уже перестал существовать как таковой. Мы своим постановлением констатируем свершившийся факт. Другой момент, что нужно проработать вопрос по источникам загрязнения. Но сегодня производственники, тем более нефтехимические комплексы, головой отвечают за состояние экологии вокруг себя. Это уже не история 15–20 лет назад», – констатировал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.

Заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов рассказал, что Татарстан в прошлом году завершил работу по установлению границ со смежными регионами – Чувашией, Башкортостаном, Марий Эл, Удмуртией, Самарской, Кировской, Ульяновской и Оренбургской областями.

«На сегодня в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о прохождении границы республики со всеми смежными субъектами РФ и по всем границам муниципальных образований Татарстана. 27 муниципалитетов граничат с соседними регионами», – сообщил он.