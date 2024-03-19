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В Татарстане хотят расширить меры соцподдержки для многодетных семей с детьми-студентами
В Татарстане меры соцподдержки для многодетных распространят на семьи с детьми-студентами до 23 лет при условии их очного обучения. Кроме того, статус многодетной семьи будет устанавливаться бессрочно. Соответствующий законопроект внес в Государственный Совет республики Кабинет Министров РТ.
Республиканским законопроектом вносятся изменения в закон «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» и Семейный кодекс РТ. Он разработан в связи с изданием Указа Президента России Владимира Путина от 23 января о мерах социальной поддержки многодетных семей.
«Указом установлен единый в России статус многодетной семьи. Многодетной является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
В Татарстане на данный момент многодетной признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных. При этом после достижения старшим ребенком 18 лет действие статуса многодетной семьи прекращается.
В документе отмечается, что при расширении мер соцподдержки для многодетных семей дополнительно потребуется 389 млн рублей. Сумма согласована с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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