Депутат Исаев заявил, что повышение налогов для уехавших не затронет работающих по найму

Поправке об отмене налоговых послаблений для уехавших из России на затронут тех, кто удаленно работает по найму. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев, передает РИА Новости.

«Если [изменения] в Налоговый [кодекс], то это касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги и, если они не резиденты, то за них платится налог 30%», — пояснил депутат.

Соответственно, основной целью разрабатываемых поправок к Налоговому кодексу РФ станут преференции для уехавших самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес — они на тех, кто уехал, распространятся не должны», — объяснил позицию парламентариев Исаев.

В начале декабря председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации, а затем подтвердил разработку соответствующего законопроекта.

При этом Минцифры выступило против законодательного запрета на удаленную работу для находящихся за границей айтишников. Руководитель ведомства Максут Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для уехавших представителей IT-отрасли.

В свою очередь Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить льготы для уехавших из РФ и не давать им какие-либо преференции для возвращения.