news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
26 декабря 2022  16:41

Депутат Исаев заявил, что повышение налогов для уехавших не затронет работающих по найму

news_top_970_100

Поправке об отмене налоговых послаблений для уехавших из России на затронут тех, кто удаленно работает по найму. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев, передает РИА Новости.

«Если [изменения] в Налоговый [кодекс], то это касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги и, если они не резиденты, то за них платится налог 30%», — пояснил депутат.

Соответственно, основной целью разрабатываемых поправок к Налоговому кодексу РФ станут преференции для уехавших самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес — они на тех, кто уехал, распространятся не должны», — объяснил позицию парламентариев Исаев.

В начале декабря председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации, а затем подтвердил разработку соответствующего законопроекта.

При этом Минцифры выступило против законодательного запрета на удаленную работу для находящихся за границей айтишников. Руководитель ведомства Максут Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для уехавших представителей IT-отрасли.

В свою очередь Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить льготы для уехавших из РФ и не давать им какие-либо преференции для возвращения.

#налоговые льготы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное