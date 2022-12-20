Шадаев назвал преждевременным полный запрет на удаленку для уехавших айтишников

Введение полного запрета на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов было бы преждевременным шагом. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на правительственном часе в Государственной Думе, передает РБК.

«Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях, и снизит вероятность их возврата в нашу страну», — пояснил министр.

Вместе с тем Шадаев допустил введение ограничения на удаленку для специалистов, которые работают над государственными информационными системами. Для этого, по его словам, можно включить соответствующие требования в контракты.

По оценке главы профильного ведомства, до 10% сотрудников IT-компаний покинули страну во время двух волн миграции этого года (после начала специальной военной операции на Украине и после объявления частичной мобилизации) и не вернулись.

«Порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — уточнил он.

В начале декабря председатель Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших после начала мобилизации, а затем подтвердил разработку соответствующего законопроекта.

По мнению сенатора, удаленку необходимо ограничить для работников ключевых отраслей, таких как государственный сектор и транспортная безопасность. При этом Минцифры выступило против законодательного запрета на удаленную работу для находящихся за границей айтишников.