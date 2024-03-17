Депутат Госсовета Бариев проголосовал на выборах Президента России

Руководитель казанского отделения «Движения Первых», депутат Госсовета Татарстана Динар Бариев вместе с семьей пришел на избирательный участок №70 в Казани, где проголосовал на президентских выборах. Об этом пишет «Республика Татарстан».

Бариев поделился, что родители в детстве брали его на выборы и так показали, что голос каждого избирателя важен. Теперь депутат сам показывает пример своему сыну.

«Сейчас я также беру своего сына и мы вместе всей семьей идем на выборы своего будущего», – сказал он.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».