Депутат Госдумы Метшин перечислил часть своей зарплаты пострадавшим в Курской области

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин перечислил часть своей зарплаты в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Деньги парламентарий перевел на счет Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Он подчеркнул, что все россияне переживают о том, что случилось в Курской области, и готовы прийти на помощь.

При атаке ВСУ в Курской области пострадали сотни жителей, десятки тысяч людей оставили свои дома и определены в пункты временного размещения.

Ранее часть своего заработка пострадавшим в Курской области перечислили Раис РТ Рустам Минниханов, власти Менделеевска, а прихожане двух епархий Татарстана отправили жителям 3,5 тонн гуманитарной помощи.

Жители республики могут поддержать соотечественников, отправив средства на республиканский спецсчет, открытый с этой целью:

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

Р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

В назначении платежа следует указать: «Помощь жителям Курской области».