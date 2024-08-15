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Депутат Госдумы Метшин перечислил часть своей зарплаты пострадавшим в Курской области
Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин перечислил часть своей зарплаты в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Деньги парламентарий перевел на счет Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
Он подчеркнул, что все россияне переживают о том, что случилось в Курской области, и готовы прийти на помощь.
При атаке ВСУ в Курской области пострадали сотни жителей, десятки тысяч людей оставили свои дома и определены в пункты временного размещения.
Ранее часть своего заработка пострадавшим в Курской области перечислили Раис РТ Рустам Минниханов, власти Менделеевска, а прихожане двух епархий Татарстана отправили жителям 3,5 тонн гуманитарной помощи.
Жители республики могут поддержать соотечественников, отправив средства на республиканский спецсчет, открытый с этой целью:
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
Р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
В назначении платежа следует указать: «Помощь жителям Курской области».
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