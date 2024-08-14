Минниханов перечислил часть зарплаты в помощь жителям Курской области

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Раис Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть своей заработной платы в помощь пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Инициативу руководителя региона поддержали сотрудники Администрации Раиса, аппарата Госсовета и Кабинета Министров. Они решили передать в помощь пострадавшим мирным жителям свой однодневный заработок.

«Жители республики Татарстан глубоко переживают трагедию, которая случилась с нашими соотечественниками. Россия всегда славилась традициями милосердия и взаимопомощи. Это отзывается в сердцах всех конфессий и национальностей. Бергә булыйк. Авыр минутларда безнең игътибарга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итик», — заявил Минниханов.

В результате атак ВСУ в Курской области пострадали несколько сотен людей, десятки тысяч покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.

Жители республики могут поддержать соотечественников, направив средства на республиканский спецсчет, открытый с этой целью:

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

В назначении платежа следует указать: «Помощь жителям Курской области».