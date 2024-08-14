Прихожане двух епархий Татарстана отправили 3,5 тонн гумпомощи жителям Курской области

Казанская и Набережночелнинская епархии направили пострадавшим жителям Курской области более 2 млн рублей и 3,5 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает митрополия Татарстана.

Сбор средств в приходских храмах и монастырях проходил по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла 10 и 11 августа.

Из собранных средств часть была направлена на восстановление двух разрушенных монастырей, другая часть - на обустройство Церковного центра помощи в Курске. Также были выделены средства на приобретение продуктов питания, постельного белья и постельных принадлежностей для пострадавших жителей.

Параллельно со сбором денежных средств в Казанской епархии проходил сбор гуманитарной помощи. На епархиальном складе принимали продукты с длительным сроком хранения, постельное и нижнее белье, новую одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи. За два дня было собрано 3.5 тонны гуманитарной помощи. Сегодня машина с гуманитарным грузом выехала в сторону Курска.

В Курск отправились наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил (Рожнов), координатор социальных проектов Казанской епархии, руководитель службы «Милосердие — Казань» Ольга Варганова. Они также примут участие в официальном открытии Церковного центра помощи в Курске.