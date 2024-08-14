Власти Менделеевска перечислят однодневный заработок жителям Курской области

Администрация Менделеевского района приняла решение перечислить однодневный заработок в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Об этом заявил глава района Радмир Беляев и отметил, что администрация сделала это по примеру Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Сегодня важно быть сплоченными, сильными. Мы, жители огромной страны, никогда не оставляем соотечественников в беде. Бесчеловечное вторжение ВСУ в мирные населенные пункты, страдания жителей болью отзываются в наших сердцах», — прокомментировал Беляев.

Также глава района поделился, что в годы Великой Отечественной войны его дядя Галим Габделбаянович Хусаинов принимал участие в Курской битве. Священный долг современников — отстоять земли России.

Глава района также призвал присоединиться к этому движению поддержки. В Татарстане открыт счет по оказанию помощи.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

Р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

К/с 30101810000000000805

В назначении платежа следует указать «Помощь жителям Курской области».