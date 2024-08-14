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Власти Менделеевска перечислят однодневный заработок жителям Курской области
Администрация Менделеевского района приняла решение перечислить однодневный заработок в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Об этом заявил глава района Радмир Беляев и отметил, что администрация сделала это по примеру Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Сегодня важно быть сплоченными, сильными. Мы, жители огромной страны, никогда не оставляем соотечественников в беде. Бесчеловечное вторжение ВСУ в мирные населенные пункты, страдания жителей болью отзываются в наших сердцах», — прокомментировал Беляев.
Также глава района поделился, что в годы Великой Отечественной войны его дядя Галим Габделбаянович Хусаинов принимал участие в Курской битве. Священный долг современников — отстоять земли России.
Глава района также призвал присоединиться к этому движению поддержки. В Татарстане открыт счет по оказанию помощи.
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ИНН/КПП 1658079690/165701001
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БИК 049205805
К/с 30101810000000000805
В назначении платежа следует указать «Помощь жителям Курской области».
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