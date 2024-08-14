Минобороны: В Курской области за сутки ВСУ потеряли до 270 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли до 270 человек, заявили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, за сутки противник потерял до 270 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2300 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – заявили в Минобороны России.