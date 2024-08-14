Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: В Курской области за сутки ВСУ потеряли до 270 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли до 270 человек, заявили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, за сутки противник потерял до 270 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30. Кроме того, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2300 военнослужащих.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – заявили в Минобороны России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»