Депутат Госдумы и глава Новошешминска встретились с волонтерами и бойцами СВО

Фото предоставлено помощницей Айдара Метшина

Депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин и глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов встретились с военнослужащими и волонтерами, которые помогают участникам специальной военной операции.

Парламентарий поинтересовался, какие проблемы имеются у бойцов. Два участника СВО попросили помочь с операциями после ранений, чтобы сделать их у нейрохирурга в Республиканской клинической больнице.

«Мы взяли этот вопрос в работу. Также добровольцы-волонтеры обратились к нам за помощью, чтобы мы помогли им с фурой, чтобы они могли перевезти лес в направлении Херсонской области. Айдар Раисович также принял это в работу. Мы будем обеспечивать их машиной до конца августа. Еще две женщины — жены, у которых мужья пропали без вести, — отправили запрос, чтобы помочь найти их. Также взяли в работу», — рассказала «Татар-информу» помощница депутата.

Парламентарий пожелал всем бойцам крепкого здоровья и скорейшего возвращения всех домой с победой.

Вячеслав Козлов передал Александру Хорькову, главе Екатерининского сельского поселения, который ушел на СВО по контракту, ноутбук, а всем бойцам — небольшую материальную помощь.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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