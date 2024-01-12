Главе поселения из Татарстана, который ушел добровольцем на СВО, передали рации

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов передал рации Александру Хорькову, главе Екатерининского сельского поселения, который добровольцем ушел на специальную военную операцию.

Глава поселения записался добровольцем в июне 2023 года, сейчас он находится в отпуске.

Во встрече также принял участие депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин. На встрече обсудили проблемные вопросы, связанные с доставкой помощи. Волонтеры предложили сделать некий документ (возможно, удостоверение), который бы мог идентифицировать их как волонтеров при прохождении КПП.

Волонтеров, которые помогают действующей армии, за их заслуги удостоили благодарственных писем глава района и депутат Госдумы.

Еще один военнослужащий Михаил, который приехал на побывку, на собственные средства приобрел автомобиль «УАЗ». Он работал на заводе, но понял, что не может оставаться в стороне от происходящего, и подписал контракт.

Глава муниципалитета поинтересовался у бойца, как проходит служба, есть ли снаряжение, как устроен быт, а также имеются ли нужды у семьи.

«Кто будет защищать Родину, наши семьи, если не мы», — заявил в ходе разговора Михаил.

В ближайшее время военный вернется в зону СВО. Вячеслав Козлов пообещал помочь отремонтировать автомобиль и подготовить его к поездке. Он поблагодарил бойца за службу и патриотический дух, а также вручил небольшую денежную помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семью бойца СВО из Новошешминского района поздравили с рождением пятого ребенка.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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