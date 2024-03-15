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Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева проголосовала на президентских выборах
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева исполнила свой гражданский долг, отдав голос на выборах Президента России. Об этом сообщает корреспондент «Татар-информа».
«Выбор сегодня мной сделан. Думаю, что каждый житель республики Татарстан крайне заинтересован в том, чтобы прийти и сделать свой выбор. А потом прийти с браслетом на мероприятие и, возможно, выиграть автомобиль!», –сказала Фазлеева.
Фазлеева традиционно проголосовала в 3-й казанской гимназии и пообщалась с директором Александром Морозовым.
После того, как вице-премьер опустила свой бюллетень в урну, она получила браслет «Всей семьей на выборы!» и тут же его надела со словами: «Все, браслет на месте!».
Татарстанским избирателям, проголосовавшим на выборах Президента страны, выдаются браслеты «Всей семьей на выборы». По ним в Казани можно бесплатно пользоваться общественным транспортом с 15 по 17 марта, а также попасть на концерт у «Ак барс арены». Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко.
Напомним, сегодня стартовали восьмые выборы Президента России. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Сегодня, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.
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