Депутат Горелкин: Отмены санкций будет недостаточно для возобновления работы YouTube в РФ

Возможное возобновление работы видеосервиса YouTube в России будет обусловлено не только отменой санкций, введенных против РФ. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин, пишет газета «Аргументы и Факты».

«Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», – заметил парламентарий.

В связи с этим депутат напомнил о наложенных на корпорацию Google штрафах, которые остаются неоплаченными.

Согласно данным конкурсного управляющего, долг Google перед российскими телеканалами из-за неисполнения требований восстановить их аккаунты на платформе YouTube достиг 2,8 дуодециллиона рублей (дуодециллион – число, которое записывается как единица с 39 нулями – прим. Т-и).

Сегодня в Арбитражном суде Москвы представители российских кредиторов и работники ООО «Гугл» просили признать эти требования реестровыми, чтобы их можно было погасить после расчетов с сотрудниками.

«Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», – отмечал представлявший интересы кредиторов и сотрудников юрист (цитата по РИА Новости). Но судья не внял его аргументам и оставил требования текущими.