Рубио: Завершение конфликта на Украине откроет для РФ и США путь к сотрудничеству

Марко Рубио

Фото: Сенат США

Завершение конфликта на Украине откроет России и Соединенным Штатам путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщает РИА Новости.

При этом дипломат заметил, что условия окончания конфликта должны быть приемлемыми для всех его сторон. «Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим [перечнем условий] согласиться, это должно быть приемлемо для них», – подчеркнул он.

В связи с этим Рубио отметил, что Президент США Дональд Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления «через два-три года».

Российская делегация на переговорах, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, состояла из министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника Президента РФ Юрия Ушакова и руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Соединенные Штаты представляли советник Президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.