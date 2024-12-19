news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 19 декабря 2024 15:12

Путин о замедлении YouTube: Если изменят контур работы, то проблем у них не будет

Скопировать ссылку

Замедление работы платформы YouTube в России связано с нарушениями видеохостингом законов России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«YouTube должен соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, а именно: нельзя злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств. В поисковике человек начинает искать какую-то тему, культуру или музыку, а там вместо этой темы вылезают вещи, которые являются пропагандой политической платформы. Или начинают изымать из оборота имена артистов, блогеров, политических деятелей. А это нарушение законов РФ, и Роскомнадзор предъявляет к ним претензии. И правильно делает», — выразил уверенность глава государства.

По его словам, компания должна решить, собирается ли она соблюдать законы России, даже если может попасть под какие-то ограничения в своей стране.

«Свято место пусто не бывает, конкуренция растет, и ВК, и Rutube, и Telegram — всё развивается. И если Google и YouTube, понимая это, будут изменять свой контур работы, то никаких проблем у них не будет», — заключил Путин.

#Прямая линия Владимира Путина 2024 #ютуб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100