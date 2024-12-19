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Путин о замедлении YouTube: Если изменят контур работы, то проблем у них не будет
Замедление работы платформы YouTube в России связано с нарушениями видеохостингом законов России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«YouTube должен соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, а именно: нельзя злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств. В поисковике человек начинает искать какую-то тему, культуру или музыку, а там вместо этой темы вылезают вещи, которые являются пропагандой политической платформы. Или начинают изымать из оборота имена артистов, блогеров, политических деятелей. А это нарушение законов РФ, и Роскомнадзор предъявляет к ним претензии. И правильно делает», — выразил уверенность глава государства.
По его словам, компания должна решить, собирается ли она соблюдать законы России, даже если может попасть под какие-то ограничения в своей стране.
«Свято место пусто не бывает, конкуренция растет, и ВК, и Rutube, и Telegram — всё развивается. И если Google и YouTube, понимая это, будут изменять свой контур работы, то никаких проблем у них не будет», — заключил Путин.
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