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Общество 23 декабря 2024 15:18

В Google ответили на жалобы россиян о падении трафика YouTube

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В YouTube «упал» трафик у россиян не из-за технических проблем или действий со стороны Google. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как заявили в самом Google, они знают о проблемах с доступом в YouTube у жителей РФ. При этом данный видеохостинг остается одной из немногих платформ, которая предлагает доступ к свободной независимой информации для россиян.

«Это (замедление YouTube – прим. «Т-и») не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — заявили в компании.

Согласно данным статистики Google, трафик YouTube 23 декабря упал ниже 20% от средних значений.

#ютуб #гугл #жалоба #Россия
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