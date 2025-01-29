Салимгараев рассказал, как СМИ Татарстана адаптировались к блокировке YouTube

Фото: скриншот презентации

После блокировки запрещенных ресурсов типа YouTube татарстанцы стали на 40% больше пользоваться российскими сервисами. Об этом сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии в IT-парке.

Айдар Салимгараев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Одно из главных событий в 2024 году – это превращение отечественных видеосервисов из "запасных" в "основные". С декабря 2024 года, после полного замедления YouTube, "ВКонтакте" обогнала его в России по среднемесячному охвату (92 млн ВК против 89,6 млн у YouTube). Лидерство Вконтакте подтверждают и данные телефонного опроса "ФОМ-Татарстан". Ключевыми факторами роста активной аудитории ВКонтакте, по мнению экспертов, стало развитие сервисов "VK Видео" и "VK Клипы"», – рассказал руководитель.

Фото: скриншот презентации

В татарстанском топе сообществ СМИ «ВКонтакте» по количеству подписчиков лидируют крупные игроки медиарынка: «ЭФИР», «Бизнес-онлайн», «Enter медиа», «Татарстан-24». По просматриваемости постов в ВК лидируют группы «Ватаным Татарстан», «Шахри Казан», «Интертат», «ЭФИР» и «Мамадыш». По вовлеченности лидируют группы «Православие в Татарстане», «Шахри Казан», «Тетюши», «Авангард», «Мензеля информ» и «Enter медиа».

Фото: скриншот презентации

«Таким образом, чем конкретнее тематика группы, тем активнее ее аудитория», – пришел к выводу Салимгараев. Он также упомянул Telegram-каналы, которыми жители Татарстана также пользуются для получения информации. «По данным медиааналитики, в республиканском топе Telegram безусловный лидер по ERR (коэффициент вовлеченности по охвату) – это аккаунт Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова», – сказал руководитель агентства «Татмедиа».