Депутат ГД Боярский: Не понимаю, что мешает Telegram пойти навстречу и снять претензии

Руководство мессенджера Telegram контактирует с Роскомнадзором, но выполняет не все требования законодательства. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в интервью изданию «Фонтанка».

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ, сам мессенджер заблокирован), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», – заметил депутат.

При этом, по словам парламентария, Telegram «на протяжении многих лет» не выполняет такие требования законодательства, как локализация данных пользователей на территории России, удаление запрещенной информации и сотрудничество с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (в качестве примера был упомянут теракт в «Крокус Сити Холле»).

Вместе с тем, уточнил Боярский-младший, «условно говоря, из 100 материалов, которые они (Роскомнадзор – прим. Т-и) просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется». На его взгляд, «это очень странно».

Отдельно глава профильного комитета Госдумы прокомментировал жалобы жителей Белгорода на то, что через Telegram приходят извещения об угрозе ракетной атаки. Он заверил, что при отключении мобильного интернета Telegram в любом случае будет недоступен, так как, будучи иностранным мессенджером, «никогда» не попадет в «белый список».

«Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно. Человеческая жизнь и наша безопасность должна стоять на первом месте. И задача всех компетентных структур и органов – сделать так, чтобы минимизировать риски в этом отношении», – добавил Боярский, усомнившись в надежности Telegram в данном контексте.