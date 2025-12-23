Депутат ГД Боярский объяснил, почему сейчас нежелательна блокировка Telegram

Блокировка Telegram в России на данный момент нежелательна, потому что сейчас этот сервис является не только мессенджером, но и социальной сетью, содержащей значительные объемы актуального и соответствующего государственной точке зрения контента. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

«Telegram – это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку. И, конечно, в них вложены и силы, и средства», – констатировал парламентарий (цитата по ТАСС).

Соответственно, по мнению депутата нижней палаты Федерального Собрания, «взять и отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно».

Вместе с тем Боярский заметил, что в национальном мессенджере MAX также можно создавать каналы. Однако говорить, что «все каналы из Telegram уже переехали в MAX, еще преждевременно», признал глава профильного комитета Госдумы.

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что в России продолжат вводить ограничения в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) и что он может оказаться полностью заблокированным.

До этого Сергей Боярский выразил уверенность, что после введения ограничений на голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram преступлений стало меньше.