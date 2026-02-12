Сообщения о призывах к блокировке Telegram от имени МВД РТ назвали фейком

В МВД по РТ назвали фейком сообщения о якобы призывах к блокировке Telegram от имени ведомства.

Ложная информация была опубликована в некоторых СМИ. Как сообщают в ведомстве, на пресс-конференции журналистом был задан вопрос: «Может ли способствовать замедление работы мессенджера и сервисов по обходу ограничений снижению дистанционных хищений?». Несмотря на положительный ответ, никаких оценок о возможной блокировке мессенджера высказано не было.

В МВД по РТ призвали избегать неверной интерпретации, а при необходимости обращаться в пресс-службу ведомства.