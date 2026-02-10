Немкин заявил, что ограничительные меры к Telegram носят поэтапный и обратимый характер

Ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram в России имеют поэтапный и обратимый характер. При устранении нарушений доступ к платформе может быть восстановлен в полном объеме, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Депутат подчеркнул, что речь не идет о запрете Telegram или борьбе с технологиями. Государство по-прежнему открыто для любых цифровых сервисов при соблюдении российского законодательства, защите персональных данных граждан, противодействии мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях.

«Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме. Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места», – заявил Немкин в беседе с «ТАСС».

Он добавил, что главная цель государства – не ограничение общения, а защита граждан и цифровой суверенитет страны. «И это та логика, которую невозможно игнорировать в современных условиях», – заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор продолжит принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram в связи с неисполнением законодательства РФ.

В январе член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за недостаточной скорости блокировки анонимных каналов. В то же время председатель комитета Сергей Боярский отмечал, что о полной блокировке мессенджера речь пока не идет, подчеркивая его роль как социальной сети.

9 и 10 февраля российские пользователи массово жаловались на сбои в работе Telegram, что фиксировали сервисы мониторинга. Аналогичные проблемы наблюдались в конце декабря 2025 и середине января 2026 года.