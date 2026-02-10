Роскомнадзор подтвердил блокировку Telegram

РКН продолжит принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера Telegram в связи с неисполнением законодательства РФ, согласно РИА Новости.

Ведомство объясняет необходимость таких действий тем, что, по его мнению, в мессенджере по-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, а также отсутствуют реальные меры противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях. Ограничения будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто исполнение российских законов и не будет обеспечена защита граждан.

Это следует за серией предупреждений и частичных ограничений, введённых регулятором в отношении Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в 2025 году.

Ранее, в январе, член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за недостаточной скорости блокировки анонимных каналов. В то же время председатель комитета Сергей Боярский отмечал, что о полной блокировке мессенджера речь пока не идёт, подчёркивая его роль как социальной сети.

9 и 10 февраля российские пользователи массово жаловались на сбои в работе Telegram, что фиксировали сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф». Аналогичные проблемы наблюдались в конце декабря 2025 и середине января 2026 года.