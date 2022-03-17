«Деньги брал, но это была не взятка»: экс-глава ФСС Татарстана предстал перед судом

В Казани суд начал рассматривать резонансное дело о миллионной взятке экс-главе ФСС Татарстана. Сегодня ему продлили арест, а также огласили полную версию случившегося в обвинительном заключении. Подгузники и калоприемники: на чем погорел Павел Лоханов – в репортаже «Татар-информа».

В Казани суд начал рассматривать резонансное дело о миллионной взятке экс-главе ФСС Татарстана Павлу Лоханову Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сегодня у дверей небольшого зала Московского суда Казани собралось немало народу. Все они пришли на старт нашумевшего дела экс-главы Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. Среди собравшихся были сестра подсудимого и его супруга, несколько свидетелей из числа сотрудников ФСС, а также двое работников организации, которые пришли на заседание в качестве слушателей, чтобы поддержать своего бывшего руководителя. Процесс привлек внимание и большого числа журналистов.

Людей оказалось так много, что буквально за несколько минут до начала заседания судья Дмитрий Игонин был вынужден перенести слушание в большой зал. Сам Лоханов был явно обескуражен присутствием такого большого числа журналистов. Мужчина просил разрешить ему пообщаться с женой, а также требовал удалить представителей СМИ из зала суда.

«Товарищи журналисты, дайте отдышаться, родных увидеть! Вы же тоже люди!» – воскликнул Лоханов.

4 млн – цена «бездействия и покровительства»

На старте процесса старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин огласил текст обвинительного заключения. Напомним, что Лоханову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году между Фондом социального страхования Татарстана и компанией «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов – среди которых в том числе были и калоприемники. Общая сумма контракта составила более 56 млн рублей.

Руслан Зайнуллин огласил текст обвинительного заключения. Лоханову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Фирма действительно поставила необходимое оборудование, однако, как выяснилось во время проверки, компания допустила существенные нарушения и оборудование для инвалидов оказалось не той модели, которая была прописана в госконтракте.

Выявив нарушения, фонд подал иск в Арбитражный суд Татарстана о взыскании неустойки в 14 миллионов рублей. Когда судебное слушание по делу уже было назначено, руководитель «РСС-Мед» Максим Ледянкин получил от Лоханова предложение «урегулировать вопрос» с иском за вознаграждение в 4 млн рублей.

«Лоханов потребовал от Ледянкина передачи ему денежных средств в размере 4 млн рублей за совершение действий от имени фонда, которые позволят снизить сумму взыскиваемой с «РСС-Мед» неустойки, а также за бездействие в виде непринятия в дальнейшем мер по обжалованию принятого судебного решения», – зачитал гособвинитель.

«Не взятка, а мошенничество»

Другими словами, из материалов дела следует, что Лоханов сам разработал линию защиты фирмы-поставщика, дал указание начальнику правового отдела Фонда «не прилагать усилий» по взысканию неустойки, а в дальнейшем должен был отказаться от обжалования решения суда в пользу «РСС-Мед». Именно эти услуги он оценил в 4 млн рублей.

В результате арбитражный разбор закончился для «РСС-Мед» штрафом в 100 тысяч рублей.



Задержали Лоханова с поличным – его машину остановили после передачи ему части взятки в размере 2,4 млн рублей. Причем перед принудительной остановкой он даже успел выбросить из салона пакет с деньгами. На начальном этапе расследования мужчина полностью отрицал свою вину, однако позднее сменил позицию и заявил, что вину признает, однако не согласен с квалификацией своих действий.

Сегодня мужчина придерживался того же мнения – мол, вину по статье «Получение взятки в особо крупном размере» не признает и считает, что его действия могут быть расценены только как мошенничество.

«Да, я признаю, что получил эти деньги от Ледянкина. Но я их получил за подготовку рекомендаций по защите для «РСС-Мед». Как должностное лицо Фонда социального страхования я не совершал никаких преступлений», – заявил Лоханов суду.

«Просил особо не усердствовать»

Выслушав обвиняемого, суд перешел к допросу свидетелей. На сегодняшнем заседании успели выступить двое из них – и.о. руководителя ФСС РТ Фердинат Закиров и бывший начальник правового отдела организации Анатолий Федосов.

Фердинат Закиров отозвался о своем бывшем руководителе только с положительной стороны, заявив, что такого мнения придерживается большинство коллектива Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Первым приступили к допросу Закирова. Он рассказал, что ранее работал заместителем Лоханова, а в сентябре прошлого года был назначен исполняющим обязанности руководителя. Именно он после задержания Лоханова подписал иск об обжаловании решения Арбитражного суда РТ по делу «РСС-Меда». Закиров подчеркнул, что обжалование решений суда, не отвечающих интересам фонда, – это обычная практика.

«Я сказал, что по этому делу мы будем делать всё, что предусмотрено законодательством, дойдем до последней инстанции, потому что деньги федеральные, мы должны все взыскивать», – отметил свидетель.

Отметим, что апелляционная и кассационные инстанции уже рассмотрели иски фонда, однако решение суда осталось прежним.

В то же время Закиров отозвался о своем бывшем руководителе только с положительной стороны, заявив, что такого мнения придерживается большинство коллектива.

«Это прекрасный руководитель, прекрасный человек, прекрасный отец. Он всегда относился ко всем с пониманием, за людей переживал, чтобы всем было комфортно работать и чтобы те, кто нуждается в нашей помощи, получали ее своевременно и в полном объеме», – добавил свидетель.

Другой свидетель по делу – Анатолий Федосов поделился в своих показаниях интересной деталью: мол, перед вторым заседанием арбитража по иску фонда Лоханов звонил ему на мобильный и просил «особо не усердствовать». Мужчина заявил, что на тот момент он не понял точного значения этого указания и руководствоваться им на процессе не стал – предъявил иск в полном объеме и не менял своей позиции.

Анатолий Федосов поделился в своих показаниях интересной деталью Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Даже если я совершил неправомерный поступок, неужели это в одночасье делает меня матерым уголовником?»

После допроса двоих свидетелей суд поднял вопрос об отложении дела. Однако перед этим прокурор выступил с ходатайством о продлении Лоханову меры пресечения. К слову, мужчина с момента задержания в сентябре прошлого года находится под стражей. Сегодня гособвинитель попросил оставить его в СИЗО до 24 мая.

«Даже если я совершил определенный проступок, неужели это в одночасье делает меня каким-то матерым уголовником, который, по утверждению гособвинителя уже пятое заседание по продлению меры пресечения, продолжит заниматься преступной деятельностью?» – заявил суду Лоханов и попросил отпустить его под домашний арест.

Кроме того, обвиняемый добавил, что в его присутствии нуждаются пятеро его детей, младшему из которых всего два года, а старшей через неделю исполнится 12 лет. По словам Лоханова, его дети болезненно переживают происходящее с ним. Кроме того, на его иждивении также находятся его пожилые родители, они оба инвалиды второй группы. Мужчина заявил, что у него четыре непогашенных кредита и обязательства перед родными и все это свалилось на плечи его супруги и негативно сказалось на состоянии ее здоровья.

Его защитники Павел Мазуренко и Вадим Максимов напомнили суду о заслугах Лоханова, его благодарностях от президентов России и Татарстана и положительных характеристиках, а также заявили, что оставлять их подзащитного в СИЗО на этапе судебного следствия нет никаких оснований.

«Обвинение считает, что я скроюсь от следствия. Как я могу скрыться, когда у меня пятеро малолетних детей. Моя супруга уже 178 дней одна заботится о них и находится на грани физического и морального опустошения и истощения», – добавил Лоханов.

Во время объявления решения суда жена Лоханова упала в обморок. В суд вызвали скорую Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Так или иначе, суд решил оставить экс-главу фонда под стражей. Обвиняемый пробудет под арестом до 24 мая. Во время объявления решения суда жена Лоханова упала в обморок. Приставы помогли ей прийти в себя. В суд вызвали скорую.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уголовное дело завели также и на заместителя Лоханова Геннадия Титова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.