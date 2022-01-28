Погорел на простынях и подгузниках: ФСС Татарстана засветился в очередном уголовном деле
О задержании очередной персоны из руководства ФСС по РТ стало известно сегодня утром. В этот раз в руки оперативников попался замглавы ФСС по РТ Геннадий Титов. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Версия случившегося – в репортаже ИА «Татар-информ».
О задержании заместителя главы ФСС в Татарстане Геннадия Титова стало известно сегодня утром. Его разработкой занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Титова подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.
Следствие считает, что Титов незаконно отклонил заявку некоей компании, которая хотела участвовать в торгах. Фирма должна была участвовать сразу в двух аукционах, ее руководство предлагало закупить за 31 млн рублей абсорбирующее белье – впитывающие простыни, а также подгузники для взрослых на сумму свыше 188 млн рублей. К слову, данная компания уже была признана победителем тендера.
Задержали Титова в среду, 27 января, на его рабочем месте. Оперативники увезли заместителя главы отделения Фонда домой, там провели обыски, затем увезли в Следственный комитет. В Следкоме уточнили, что свою вину Титов признал. Статья, по которой обвиняют замглавы регионального отделения ФСС, не относится к категории тяжких, по ней ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Именно это стало поводом для того, чтобы ограничиться домашним арестом.
«Причастность Титова к преступлению подтверждается его показаниями и свидетелей. Следствие объективно оценило характеристики Титова. Он может воспрепятствовать следствию, скрыться, давить на свидетелей. Поэтому прошу отправить обвиняемого под домашний арест», – обратился к суду следователь.
Обвиняемый и его адвокат просили суд ограничиться запретом на определенные действия, сославшись на то, что жена Титова из-за болезни не может заниматься детьми. У обвиняемого двое маленьких детей.
«Хочу отметить, что по месту работы мой подзащитный характеризуется как профессионал. К тому же мой подзащитный сам хочет разобраться в ситуации. Считаю возможным избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», – обратился к суду адвокат.
Сам Титов давать какие-либо комментарии отказался и даже не ответил на вопрос о том, связано ли его задержание с уголовным делом против его бывшего начальника Павла Лоханова, который в данный момент находится в СИЗО.
«Вы же сами все знаете. Все потом», – единственное, что ответил журналистам Титов.
Выслушав доводы сторон, суд решил отправить обвиняемого под домашний арест. Дома Титов проведет полтора месяца, до 25 марта.
«РСС-Мед» – злой рок руководства татарстанского ФСС?
Уже в суде выяснилось, что фирмой, которую отклонили от участия в тендере, оказалась та самая «РСС-Мед», «отправившая» теперь уже бывшего главу ФСС Татарстана Павла Лоханова в СИЗО.
Впервые в поле зрения оперативников УЭБ и ПК МВД по РТ руководство ФСС по РТ попало в сентябре, когда по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей задержали занимающего тогда пост главы отделения Фонда Лоханова. Тогда его поймали с поличным.
По версии следствия, осенью прошлого года Фонд и «РСС-Мед» заключили договор на поставку спецсредств для инвалидов, сумма контракта составила порядка 56 млн рублей. В процессе исполнения договора сотрудники отделения Фонда выявили несостыковки – якобы руководство «РСС-Мед» нарушило условия. На компанию подали иск в Арбитражный суд о взыскании более 14 млн рублей неустойки.
Что сделал Лоханов? Глава Фонда предложил руководству «РСС-Мед» урегулировать судебный конфликт и обещал помочь снизить размер неустойки до 100 тысяч рублей. Конечно же, за определенное вознаграждение – в 4 млн рублей. В итоге Лоханова задержали оперативники во время передачи аванса. Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу ФСС в СИЗО, свою вину он признал частично.
«Лоханов признал по обвинению все действия, но не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Он считает, что это была не взятка, а покушение на мошенничество», – уточнил адвокат Лоханова.
Недавно стало известно, что Лоханов покинул пост главы ФСС по РТ, причем по собственному желанию, отметили в пресс-службе Фонда.
Если вина Титова и Лоханова будет доказана, то оба рискуют оказаться за решеткой.
Дело еще одного экс-зама экс-главы ФСС уже в суде
В ноябре ушедшего года на скамье подсудимых оказался еще один представитель татарстанского ФСС – еще один теперь уже бывший заместитель главы отделения Фонда Камиль Фатыхов. Его дело рассматривает Вахитовский районный суд.
Вместе с ним под суд попали еще двое – экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Марат Сагиров и его брат Ильдар Сагиров. Все трое, как считает следствие, замешаны в аферах с дорогостоящими колясками для инвалидов.
Троица искала нуждающихся инвалидов и обещала помочь им получить спецоборудование. Сотрудники Фонда покупали дешевые коляски, а по документам они проходили по завышенной цене. От действий Фатыхова и его подельников пострадали более 500 инвалидов, ущерб следствие оценило более чем в 13 млн рублей.