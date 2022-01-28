Погорел на простынях и подгузниках: ФСС Татарстана засветился в очередном уголовном деле

О задержании очередной персоны из руководства ФСС по РТ стало известно сегодня утром. В этот раз в руки оперативников попался замглавы ФСС по РТ Геннадий Титов. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Версия случившегося – в репортаже ИА «Татар-информ».

В руки оперативников попался замглавы ФСС по РТ Геннадий Титов

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

О задержании заместителя главы ФСС в Татарстане Геннадия Титова стало известно сегодня утром. Его разработкой занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Титова подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что Титов незаконно отклонил заявку некоей компании, которая хотела участвовать в торгах. Фирма должна была участвовать сразу в двух аукционах, ее руководство предлагало закупить за 31 млн рублей абсорбирующее белье – впитывающие простыни, а также подгузники для взрослых на сумму свыше 188 млн рублей. К слову, данная компания уже была признана победителем тендера.

Задержали Титова в среду, 27 января, на его рабочем месте. Оперативники увезли заместителя главы отделения Фонда домой, там провели обыски, затем увезли в Следственный комитет. В Следкоме уточнили, что свою вину Титов признал. Статья, по которой обвиняют замглавы регионального отделения ФСС, не относится к категории тяжких, по ней ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Именно это стало поводом для того, чтобы ограничиться домашним арестом.

«Причастность Титова к преступлению подтверждается его показаниями и свидетелей. Следствие объективно оценило характеристики Титова. Он может воспрепятствовать следствию, скрыться, давить на свидетелей. Поэтому прошу отправить обвиняемого под домашний арест», – обратился к суду следователь.

Обвиняемый и его адвокат просили суд ограничиться запретом на определенные действия, сославшись на то, что жена Титова из-за болезни не может заниматься детьми. У обвиняемого двое маленьких детей.

«Мой подзащитный сам хочет разобраться в ситуации. Считаю возможным избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Хочу отметить, что по месту работы мой подзащитный характеризуется как профессионал. К тому же мой подзащитный сам хочет разобраться в ситуации. Считаю возможным избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий», – обратился к суду адвокат.

Сам Титов давать какие-либо комментарии отказался и даже не ответил на вопрос о том, связано ли его задержание с уголовным делом против его бывшего начальника Павла Лоханова, который в данный момент находится в СИЗО.

«Вы же сами все знаете. Все потом», – единственное, что ответил журналистам Титов.

Выслушав доводы сторон, суд решил отправить обвиняемого под домашний арест. Дома Титов проведет полтора месяца, до 25 марта.

Следствие считает, что Титов незаконно отклонил заявку некоей компании, которая хотела участвовать в торгах Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«РСС-Мед» – злой рок руководства татарстанского ФСС?

Уже в суде выяснилось, что фирмой, которую отклонили от участия в тендере, оказалась та самая «РСС-Мед», «отправившая» теперь уже бывшего главу ФСС Татарстана Павла Лоханова в СИЗО.

Впервые в поле зрения оперативников УЭБ и ПК МВД по РТ руководство ФСС по РТ попало в сентябре, когда по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей задержали занимающего тогда пост главы отделения Фонда Лоханова. Тогда его поймали с поличным.

По версии следствия, осенью прошлого года Фонд и «РСС-Мед» заключили договор на поставку спецсредств для инвалидов, сумма контракта составила порядка 56 млн рублей. В процессе исполнения договора сотрудники отделения Фонда выявили несостыковки – якобы руководство «РСС-Мед» нарушило условия. На компанию подали иск в Арбитражный суд о взыскании более 14 млн рублей неустойки.

«Лоханов признал по обвинению все действия, но не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Он считает, что это была не взятка, а покушение на мошенничество» Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Что сделал Лоханов? Глава Фонда предложил руководству «РСС-Мед» урегулировать судебный конфликт и обещал помочь снизить размер неустойки до 100 тысяч рублей. Конечно же, за определенное вознаграждение – в 4 млн рублей. В итоге Лоханова задержали оперативники во время передачи аванса. Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу ФСС в СИЗО, свою вину он признал частично.

«Лоханов признал по обвинению все действия, но не согласен с квалификацией предъявленного обвинения. Он считает, что это была не взятка, а покушение на мошенничество», – уточнил адвокат Лоханова.

Недавно стало известно, что Лоханов покинул пост главы ФСС по РТ, причем по собственному желанию, отметили в пресс-службе Фонда.

Если вина Титова и Лоханова будет доказана, то оба рискуют оказаться за решеткой.

В ноябре ушедшего года на скамье подсудимых оказался еще один представитель татарстанского ФСС – еще один теперь уже бывший заместитель главы отделения Фонда Камиль Фатыхов Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Дело еще одного экс-зама экс-главы ФСС уже в суде

В ноябре ушедшего года на скамье подсудимых оказался еще один представитель татарстанского ФСС – еще один теперь уже бывший заместитель главы отделения Фонда Камиль Фатыхов. Его дело рассматривает Вахитовский районный суд.

Вместе с ним под суд попали еще двое – экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Марат Сагиров и его брат Ильдар Сагиров. Все трое, как считает следствие, замешаны в аферах с дорогостоящими колясками для инвалидов.

Троица искала нуждающихся инвалидов и обещала помочь им получить спецоборудование. Сотрудники Фонда покупали дешевые коляски, а по документам они проходили по завышенной цене. От действий Фатыхова и его подельников пострадали более 500 инвалидов, ущерб следствие оценило более чем в 13 млн рублей.