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Ру Тат
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21 сентября 2021  17:31
Павел Климчак

В Татарстане задержали главу Фонда социального страхования за получение взятки в 2 млн

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Оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ задержали руководителя Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что осенью прошлого года между Фондом и одной организацией был заключен контракт на поставку спецсредств для инвалидов на 56 миллионов рублей. Во время исполнения сотрудники Фонда выявили различные нарушения условий контракта со стороны организации по надуманным основаниям.

В результате на организацию инициировали иск в Арбитражный суд о взыскании более 14 млн рублей неустойки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В августе этого года при встрече руководителя компании с главой ФСС последний предложил «урегулировать вопрос» с судебным иском за вознаграждение в 4 млн рублей. В итоге Лоханова задержали оперативники во время передачи денег.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

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