В суд доставили главу Фонда социального страхования Татарстана по делу о взятке

В Приволжский районный суд Казани доставили руководителя Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. Накануне его задержали оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Сегодня будет решаться вопрос об избрании Лоханову меры пресечения.

Фото: © Алина Файзрахманова

По версии следствия, осенью прошлого года Фонд заключил с одной компанией контракт на поставку спецсредств для инвалидов. Его стоимость составила 56 млн рублей. Во время исполнения сотрудники Фонда выявили различные нарушения условий контракта со стороны организации по надуманным основаниям.

На организацию подали иск в Арбитражный суд с целью взыскать неустойку в размере более 14 млн рублей.

В августе этого года при встрече руководителя компании с главой ФСС последний предложил «урегулировать вопрос» с судебным иском за вознаграждение в 4 млн рублей. Во время передачи денег Лоханова задержали оперативники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане задержали главу Фонда социального страхования за получение взятки в 2 млн.