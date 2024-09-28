На саммите в Казани пройдет первая волна расширения БРИКС, заявили в МИД Белоруссии

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На саммите БРИКС, который пройдет в Казани, ожидается первая волна расширения объединения. Оно затронет примерно 10 стран, рассказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Первая волна расширения, как мы все ожидаем — те, кто подали такие заявления, — будет как раз-таки на саммите в Казани», — сказал Рыженков.

Он добавил, что сейчас Россия составляет список стран, подавших заявление на вступление. Эти государства будут в первой волне расширения.

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что началась работа над итоговыми документами по предстоящему саммиту БРИКС. На данный момент, по его словам, верстается программа, аккумулируют подтверждения участия зарубежных лидеров. Помимо этого, Россия и другие члены БРИКС создают свой платежный контур для независимого обслуживания всей внешней торговли. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, межгосударственное объединение БРИКС было создано в 2006-м. С начала 2024-го к БРИКС присоединились Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия. Заинтересована в присоединении к числу стран-участников и Индонезия.

Отметим, что саммит БРИКС в Казани станет ключевым мероприятием этого года для стран-членов объединения. Данное мероприятие проведут с 22 по 24 октября.