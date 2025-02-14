Дефицит кадров, демография, транспорт: Минниханов указал на «узкие места» в Челнах

О поддержке военнослужащих и их семей, привлечении трудовых ресурсов и праздновании 400-летия Челнов говорили сегодня на отчетной сессии в Автограде. Перед заседанием Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в заселении арендного дома, призвав новоселов повышать демографию, а после – угостился чаем на полевой кухне Рустама Гатина.





Рустам Минниханов Челнах поучаствовал в заселении арендного дома, построенного для сотрудников КАМАЗа

Фото: rais.tatarstan.ru

«Своя квартира — это праздник»

Рустам Минниханов в самом начале визита в Челны поучаствовал в заселении арендного дома, построенного для сотрудников КАМАЗ Госжилфондом при Раисе РТ.

Он считает, что такая программа – настоящая поддержка для работников.

«Все мы понимаем, как важно иметь свой дом, свою квартиру. Я хочу выразить благодарность строителям и сотрудникам жилищного фонда за проделанную работу, а также Сергею Анатольевичу (Когогину, генеральному директору предпрития – прим. Т-и) за настойчивость и профессионализм. Благодаря их усилиям мы продолжаем развивать такую важную для людей программу», – отметил он.

Раис РТ полагает, что без предоставления жилья невозможно решить проблему кадров.

Большой жилой массив в 78-м комплексе, где сегодня заселили арендный дом, с сегодняшнего дня будет называться «Жилой комплекс КАМАЗа» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мое пожелание – чтобы было больше детей. Эти квартиры не только помогут обеспечить наших сотрудников, но и создадут уверенность в завтрашнем дне для их семей. Это, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации и даст людям уверенность в будущем, чтобы они могли планировать и заводить детей. Всех поздравляю с большим событием, своя квартира – это праздник», – заключил Минниханов.

КАМАЗ закупил мебель и бытовую технику. Ставка аренды квартиры – 360 рублей за 1 кв. метр. Жилищно-коммунальные услуги работники будут оплачивать самостоятельно.

В одной из квартир будет жить Гульназ Леонтьева, работник «КАМАЗа». «Эмоции переполняют, для меня это впервые. Иметь свой уголок – важно», – сказала челнинка.

Раис РТ полагает, что без предоставления жилья невозможно решить проблему кадров Фото: rais.tatarstan.ru

Большой жилой массив в 78-м комплексе, где сегодня заселили арендный дом, с сегодняшнего дня будет называться «Жилой комплекс КАМАЗа».

Снегоболотоходы и бронемашины

Далее Раис Татарстана осмотрел выставку машин, которые производятся в городе.

Здесь меценат Рустам Гатин развернул свою полевую кухню. Уже два с половиной года он кормит горячими обедами жителей Лисичанска, за это время было приготовлено 4 млн порций. Гатин угостил Рустама Минниханова горячим чаем.

Раис Татарстана осмотрел выставку машин, которые производятся в городе. Здесь меценат Рустам Гатин развернул свою полевую кухню Фото: rais.tatarstan.ru

На выставке компания «Блазар» представила бронированный автомобиль. «Ремдизель» – защищенный санитарный автомобиль, оснаценный тактическим медицинским транспортером. Он может работать даже в экстремальных условиях.

«Русак» продемонстрировал снегоболотоход, который может передвигаться по любому бездорожью.

Минниханов вручил ветеранам юбилейные медали

До начала заседания Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» шести ветеранам. Награды получили участники войны Муфтах Нуртдинов и Валентин Лысак, жительница блокадного Ленинграда Людмила Гадалина, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей Борис Кудряшов и Мария Тимонина, а также труженик тыла Анатолий Лазарев.

Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» шести ветеранам Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поздравил ветеранов с юбилеем Великой Победы и отметил, что около 700 тысяч жителей республики были призваны на фронт, половина из них погибли или пропали без вести. Более 200 тысяч татарстанцев были награждены за храбрость и мужество, Золотой Звездой Героя Советского Союза отмечены 353 бойца, а 48 стали полными кавалерами Ордена Славы.

«Все мы в неоплатном долгу перед поколением наших отцов и дедов. Мы преклоняемся перед невероятной отвагой и силой духа поколения, которое мужественно прошло суровый боевой путь к безоговорочной победе. Несмотря на попытки искажения истории, событий тех лет, мы будем бережно хранить память о беспримерном подвиге нашего народа, спасшего мир от фашизма», – сказал Раис Татарстана.

Минниханов напомнил, что 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и отметил героизм российских солдат в зоне СВО. Он также поблагодарил ветеранов за участие в строительстве Набережных Челнов и завода «КАМАЗ».

«Низкий поклон и самые искренние слова благодарности за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество. Также выражаю благодарность за вашу сегодняшнюю общественную активность. Ваши мудрые и добрые советы – значимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия», – добавил Рустам Минниханов.

«В годы войны мы испытали все тяготы, было тяжело. Спасибо вам за заботу, никогда нас не забываете. Желаем, чтобы наш Татарстан процветал!» – сказала в своем ответном слове Людмила Гадалина.

Людмила Гадалина: «В годы войны мы испытали все тяготы, было тяжело. Спасибо вам за заботу, никогда нас не забываете» Фото: rais.tatarstan.ru

«Под патронажем города находятся 2 076 семей военнослужащих»

Итоговое заседание городского совета прошло в театре «Мастеровые». Участников встречал робот, облаченный в традиционную татарскую тюбетейку и жилет. «Привет, как дела?» – приветствовал он гостей.

Наиль Магдеев начал доклад с поддержки военнослужащих. За прошедший год Автоград отправил в зону спецоперации более 1 тыс. тонн шефской помощи.

Сейчас под патронажем города находятся 2 076 семей военнослужащих. В семьях бойцов родилось в прошлом году 60 детей. Каждой семье после рождения ребенка город выплатил 100 тыс. рублей и выдал комплект для новорожденныхю

Среди участников заседания также были бойцы и Магдеев предложил их поблагодарить за службу аплодисментами.

Итоговое заседание городского совета прошло в театре «Мастеровые» Фото: rais.tatarstan.ru

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприниматели продолжают развивать новые проекты»

Магдеев рассказал, как развивалась экономика города в прошлом году. Предприятия отгрузили продукцию на 784 млрд рублей. Наибольший вклад, конечно, у предприятия КАМАЗ.

Объем инвестиций в Челнах составил 91,5 млрд рублей.

Территория опережающего развития (ТОР) насчитывает уже 50 резидентов и 66% – это местные предприятия. Всего компании вложили к настоящему времени 39 млрд рублей. Создано более 10,5 тыс. новых рабочих мест.

Сегодня в городе работает около 28 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Набережных Челнах. Их оборот за год вырос на 8%. В промпарках города работают 356 резидентов, в компаниях которых трудится 21 тыс. человек.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, наши предприниматели продолжают развивать новые проекты. В такие времена важно поддерживать их. Малый, средний и крупный бизнес — это основа экономики города, на которую мы опираемся при решении важных задач», — подчеркнул Наиль Магдеев.

Наиль Магдеев начал доклад с поддержки военнослужащих Фото: rais.tatarstan.ru

Новая больница и школа к юбилею Челнов

Затрагивая тему здравоохранения, Магдеев заявил, что большим событием для города должно стать строительство нового здания городской больницы № 5. По информации градоначальника, участок под нее уже выбран — это 6 гектаров. Больница будет предоставлять как плановую, так и экстренную медицинскую помощь.

Ранее глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин сообщал, что новое здание для горбольницы № 5 планируют построить к 400-летию Набережных Челнов, которое будет отмечаться в 2026 году. Сейчас больница, которая обслуживает 19 муниципалитетов, где проживает 1,3 млн человек, ютится в старом здании, которое изначально было построено как общежитие.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, обращаемся к вам с просьбой поддержать этот проект, важный для жителей полумиллионного города и всего Закамского региона», – обратился Магдеев.

Еще одним подарком к юбилею Челнов станет открытие новой школы в городе. «1 сентября этого года откроет свои двери еще одна школа в микрорайоне Замелекесье. Мы благодарны Правительству Российской Федерации и Республике Татарстан, а также лично Рустаму Нургалиевичу за принятое решение. Эта школа станет замечательным подарком к 400-летию города», — отметил мэр.

За последние 10 лет в Набережных Челнах открылось 10 новых школ. В прошлом году был построен и открыт многопрофильный лицей №42 в микрорайоне «Яшьлек».

Минниханов призвал достойно отметить 50-летие со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ и 400-летие города Фото: rais.tatarstan.ru

Челны оказывают большую помощь Лисичанску и Рубежному

Рустам Минниханов выразил благодарность всем бойцам, которые сейчас защищают страну, и отметил важность поддержки их семей.

«Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лучшие сыны нашей страны, нашей республики, наших городов сел в зоне СВО защищают рубежи нашей родины, с честью решая поставленные задачи. Наша задача на местах – поддержка военнослужащих и их семей. В данном направлении проводится огромная работа. В вашем городе вы оказываете большую гуманитарную поддержку фронту и подшефным городам – Лисичанску и Рубежному», – сказал Раис Татарстана.

Он отметил впечатляющий результат работы полевой кухни Рустама Гатина и его команды, которые за 3 года приготовили 4 млн порцией еды. Также привел в пример мэра Магдеева, который более 10 раз побывал с гуманитарной миссией в зоне СВО.

Рустам Минниханов подчеркнул, что челнинцы вносят большой вклад в развитие республики Фото: rais.tatarstan.ru

«Такую больницу вы нарисовали…»

Минниханов призвал достойно отметить 50-летие со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ и 400-летие города. Он напомнил, что инициативу празднования в 2026 году поддержал Президент страны Владимир Путин.

Однако проект одного из главных «подарков» городу – здание новой горбольницы №5 Раис РТ попросил пересмотреть, скорректировав масштабы.

«Она очень большая, может поэтапно решать? Такую больницу вы нарисовали… И в то же время сказали, что нужен центр для проведения высокотехнологичных операций. Можно посмотреть конфигурацию, чтобы и эту задачу решить», – сказал руководитель республики. Он подчеркнул, что задача по строительству больницы №5 сохраняется.

В области здравоохранения Минниханов также призвал обратить внимание на демографию.

«Город Челны всегда имел положительную демографию. Сегодня Челны имеют положительную демографию только за счет миграционной политики. Эти вопросы тоже остаются. Личным примером надо показать, Наиль Гамбарович! Демографию поправлять надо! Жилье есть, уверенность в завтрашнем дне есть. Больше детей надо!» – сказал с улыбкой Минниханов.

Раис отметил, что около 20% жалоб жителей Набережных Челнов касаются общественного транспорта. Он призвал решать вопросы обновления автобусного парка и улучшения работы водителей. Кроме того, 18% обращений связаны с состоянием дорог, включая их уборку.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, на которую приходится около 17,6% жалоб, требуется активная работа по ремонту многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры. Еще 5% жалоб горожан связаны с некачественной медицинской помощью, работой регистратур, нехваткой медработников.

«На эти вопросы надо обращать внимание – грубость, невнимательность. В докладах у нас все хорошо, но нам еще надо поработать в части вот этих вопросов», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что предприятия города, в том числе КАМАЗ, сделали огромный вклад в экономику республики в прошлом году Фото: rais.tatarstan.ru

«Челны – молодцы!»

Минниханов отметил, что предприятия города, в том числе КАМАЗ, сделали огромный вклад в экономику республики в прошлом году. Особенно он отметил, что в Набережных Челнах создаются условия для малого и среднего бизнеса. Успешно реализуются проекты, такие как индустриальный парк КИП «Мастер» и территория опережающего развития.

Также Минниханов поднял вопрос дефицита кадров, который Челны решает в том числе за счет привлечения мигрантов. Сейчас в городе трудятся более 24 тыс. иностранных граждан.

«Самое главное – должна быть ответственность за соблюдение ими правопорядка. Без трудовых ресурсов мы не можем, но в то же время на самотек этот вопрос пускать нельзя», – подчеркнул он. По его мнению, приезжие работники должны знать русский язык и получать достойную зарплату

Рустам Минниханов подчеркнул, что челнинцы вносят большой вклад в развитие республики.

«В целом, Челны – вы большие молодцы! Мы гордимся вашими успехами. Конечно, благодаря КАМАЗу нас знают во всем мире. Поэтому хотелось бы, чтобы Челны и КАМАЗ звучали позитивно, как всегда», – резюмировал руководитель республики.