Челны обновят ковидную «пятерку»: на проспекте Чулман для новой больницы выделено 6 га

Наиль Магдеев: «Мы приступаем к реализации нужного и важного в жизни каждого жителя Набережных Челнов проекта. Нам безусловно нужна новая пятая горбольница»

Фото: nabchelny.ru

«Мы не можем оказывать медпомощь в бывшем здании общежития»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что городу жизненно необходима новая больница. На сегодняшний день медучреждение находится лишь в приспособленном для этого помещении.

«Мы приступаем к реализации нужного и важного в жизни каждого жителя Набережных Челнов проекта. Нам безусловно нужна новая пятая горбольница. Мы же не можем оказывать высококвалифицированную необходимую медицинскую помощь в бывшем здании малосемейного общежития, которое сейчас приспособлено под больницу», – заявил он.

В настоящее время здание проектируется.

«Без федеральной поддержки и финансовых ресурсов Республики Татарстан реализовать такой проект будет затруднительно. Но, несмотря на сложности, мы поставили себе задачу реализовать этот проект», — отметил Магдеев.

Он подчеркнул, что строительство нового корпуса — это заслуга администрации города. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу Набережных Челнов и направил первые 70 млн рублей на проектирование нового объекта.

«Последние решения, которые приняты по моей просьбе в ходе визита к Президенту Республики Татарстан – выделено финансирование в размере 70 млн рублей на проектирование нового корпуса», — сказал мэр.

Он напомнил, что ранее в городе уже был реализован крупный проект в сфере здравоохранения: жители всего Закамья – а это более 1 млн человек – могут при необходимости получить высококвалифицированную помощь в новом онкологическом диспансере в Набережных Челнах. «Корпус онкологии, который был построен с нуля за 2,5 года, подтверждение тому, что мы обещали выполнить проект, и этот проект сегодня работает. Сегодня здесь самое высокотехнологическое оборудование и высококвалифицированный персонал», — добавил мэр.

На сегодняшний день медучреждение находится лишь в приспособленном для этого помещении Фото: chelny-izvest.ru

Операции проводятся для жителей 19 районов Татарстана

О необходимости построить новое здание для горбольницы №5 на праймериз «Единой России» в апреле 2021 года говорил ее главный врач Зуфер Насртдинов. Он рассказал, что больница представляет собой стационар 1984 года постройки, расположенный в приспособленном здании. Капремонта в больнице не было все 37 лет.

По словам главврача, горбольница №5 — это единственная многопрофильная больница в новой части города, где проживает основная часть населения. Это самое крупное лечебное учреждение в Набережных Челнах. В ее состав входят две поликлиники №5 и №9, обслуживающие около 100 тыс. человек по 18 профилям, и многопрофильный стационар на 604 койки.

Ежегодно в медучреждении получают услуги около 25 тыс. человек, здесь проводят более 12 тыс. операций. Каждый день в приемное отделение обращаются более 300 человек. Медпомощь оказывается не только челнинцам, но и жителям соседних районов. Насртдинов отмечал, что, к примеру, челюстно-лицевые операции делают в больнице жители 19 районов Татарстана.

В конце июня стало известно, что в Набережных Челнах собирают данные для проектирования нового здания.

Новая больница появится на земельном участке в 6 гектар между школой «Адымнар» и ипподромом на проспекте Чулман. Там когда-то планировали построить Дворец спорта, но объект так и не появился.

О необходимости построить новое здание для горбольницы №5 говорил ее главный врач Зуфер Насртдинов Фото: nabchelny.ru

В больницу пришли работать 83 новых сотрудников

Главная медсестра горбольницы № 5 Гульназ Гарипова рассказала, что в этом году на работу сюда устроились выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги.

«Многие из них оформляли целевые договора. Большинство медицинских сестер и медбратьев приняли решение к нам трудоустроиться еще на преддипломной практике. В этом году 83 выпускника медицинских колледжей стали частью нашего дружного коллектива», — пояснила Гульназ Гарипова.

Медсестра отметила, что на сегодняшний день укомплектованность средним медицинским персоналом по больнице составляет 89%, младшим — 100%. Среди пришедших на работу — активные и целеустремленные молодые специалисты, которые сразу же решили работать во временном инфекционном госпитале, сосредоточившись на помощи больным коронавирусом Covid-19.

Один из них — выпускник Казанского медколледжа медбрат Раиль Равилов. Он работает с самыми тяжелыми пациентами в реанимационной палате интенсивной терапии. Больные характеризуют молодого специалиста как внимательного, ответственного, профессионального и душевного человека. По словам самого медика, он пошел по стопам деда, так что тяга к медицине у него в крови. В будущем Раиль намерен стать врачом-хирургом.

«Конечно, мог сразу после армии поступить в медицинский университет, но решил, что должен изучить всю профессию от А до Я. Поэтому окончил медколледж, сейчас работаю медбратом и помогаю людям, а потом уже буду получать высшее образование», — поделился планами молодой человек.

В разгар пандемии больница №5 была перепрофилирована в инфекционный госпиталь. После спада заболеваемости статус был снят, затем вновь возобновлен Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Тяжелых пациентов стало намного больше

В разгар пандемии – в июне прошлого года – Городская больница №5 была перепрофилирована в инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. После спада заболеваемости статус был снят, затем вновь возобновлен. В июне этого года больница была перепрофилирована в ковид-госпиталь уже в третий раз – в Набережных Челнах увеличилось количество тяжелых и молодых пациентов.

Подъездные пути больницы порой не справлялись с наплывом пациентов и машин «скорой помощи», которым попросту негде было проехать и припарковаться.

«Это очень старое здание. Больница находится в центре города, рядом универсам, очень плотный трафик. Подъездные пути к общежитию, да какие там могут быть пути? Внутренний дворик и вход через маленькую арку и все», — поделилась с ИА «Татар-информ» жительница Набережных Челнов.

На 20 сентября в Набережных Челнах зарегистрировано 3,7 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель составляет 703 на 100 тыс. населения, это на 0,9% ниже среднереспубликанского значения. Под медицинским наблюдением находится 100 человек, снято с медицинского наблюдения 9,6 тыс. в связи с выздоровлением и с истечением срока меднаблюдения.

В городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего в город поступило 139,3 тыс. доз вакцин. «Первым компонентом вакцинировано 127,2 тыс. человек, вторым компонентом – 110,5 тыс. человек», — уточнила на аппаратном совещании в мэрии заместитель руководителя Управления здравоохранения Айгуль Бурганова.



Репортаж из «красной зоны»

Больница стала прославилась на всю республику репортажем из «красной зоны», который сняла заслуженный врач Татарстана, врач-реаниматолог горбольницы №5 Набережных Челнов Галина Соловьева. Она записала видео на телефон с призывом к людям не становиться «потенциальными убийцами» и не отказываться от вакцинации против коронавируса.

«Вот за этой дверью отделения реанимации находится много больных. Они борются с коронавирусной инфекцией. Порой путем неимоверных усилий нам удается их спасти, но порой больные борьбу проигрывают», — подчеркнула в своем обращении врач.

По словам Соловьевой, новые штаммы вируса ведут себя более агрессивно. У всех непривитых болезнь протекает в тяжелой форме, шансов выжить у них гораздо меньше, чем у вакцинированных.

Жертвы ковида были и среди самих врачей больницы. В мае 2020 года временном инфекционном госпитале скончался челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов. Его все знали, как врача с золотыми руками. Он стал четвертым человеком, умершим от коронавируса в Татарстане. 29 июля 2021 года ушел из жизни врач высшей категории, оториноларинголог Юрий Мушта. О его смерти сообщила супруга Дмитрия Смородинова. Врач трудился в клинике «Осанна», а ранее — в той же горбольнице, в которой скончался. Челнинцы в социальных сетях оставили множество скорбных слов и соболезнований.

Фото на анонсе: chelny-izvest.ru