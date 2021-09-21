Челны обновят ковидную «пятерку»: на проспекте Чулман для новой больницы выделено 6 га
Набережные Челны планируют построить новую городскую больницу. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выделить на проект первые 70 млн рублей. Почему Автограду необходимо новое лечебное учреждение, рассказал на аппаратном совещании мэр Челнов Наиль Магдеев.
«Мы не можем оказывать медпомощь в бывшем здании общежития»
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что городу жизненно необходима новая больница. На сегодняшний день медучреждение находится лишь в приспособленном для этого помещении.
«Мы приступаем к реализации нужного и важного в жизни каждого жителя Набережных Челнов проекта. Нам безусловно нужна новая пятая горбольница. Мы же не можем оказывать высококвалифицированную необходимую медицинскую помощь в бывшем здании малосемейного общежития, которое сейчас приспособлено под больницу», – заявил он.
В настоящее время здание проектируется.
«Без федеральной поддержки и финансовых ресурсов Республики Татарстан реализовать такой проект будет затруднительно. Но, несмотря на сложности, мы поставили себе задачу реализовать этот проект», — отметил Магдеев.
Он подчеркнул, что строительство нового корпуса — это заслуга администрации города. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу Набережных Челнов и направил первые 70 млн рублей на проектирование нового объекта.
«Последние решения, которые приняты по моей просьбе в ходе визита к Президенту Республики Татарстан – выделено финансирование в размере 70 млн рублей на проектирование нового корпуса», — сказал мэр.
Он напомнил, что ранее в городе уже был реализован крупный проект в сфере здравоохранения: жители всего Закамья – а это более 1 млн человек – могут при необходимости получить высококвалифицированную помощь в новом онкологическом диспансере в Набережных Челнах. «Корпус онкологии, который был построен с нуля за 2,5 года, подтверждение тому, что мы обещали выполнить проект, и этот проект сегодня работает. Сегодня здесь самое высокотехнологическое оборудование и высококвалифицированный персонал», — добавил мэр.
Операции проводятся для жителей 19 районов Татарстана
О необходимости построить новое здание для горбольницы №5 на праймериз «Единой России» в апреле 2021 года говорил ее главный врач Зуфер Насртдинов. Он рассказал, что больница представляет собой стационар 1984 года постройки, расположенный в приспособленном здании. Капремонта в больнице не было все 37 лет.
По словам главврача, горбольница №5 — это единственная многопрофильная больница в новой части города, где проживает основная часть населения. Это самое крупное лечебное учреждение в Набережных Челнах. В ее состав входят две поликлиники №5 и №9, обслуживающие около 100 тыс. человек по 18 профилям, и многопрофильный стационар на 604 койки.
Ежегодно в медучреждении получают услуги около 25 тыс. человек, здесь проводят более 12 тыс. операций. Каждый день в приемное отделение обращаются более 300 человек. Медпомощь оказывается не только челнинцам, но и жителям соседних районов. Насртдинов отмечал, что, к примеру, челюстно-лицевые операции делают в больнице жители 19 районов Татарстана.
В конце июня стало известно, что в Набережных Челнах собирают данные для проектирования нового здания.
Новая больница появится на земельном участке в 6 гектар между школой «Адымнар» и ипподромом на проспекте Чулман. Там когда-то планировали построить Дворец спорта, но объект так и не появился.
В больницу пришли работать 83 новых сотрудников
Главная медсестра горбольницы № 5 Гульназ Гарипова рассказала, что в этом году на работу сюда устроились выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги.
«Многие из них оформляли целевые договора. Большинство медицинских сестер и медбратьев приняли решение к нам трудоустроиться еще на преддипломной практике. В этом году 83 выпускника медицинских колледжей стали частью нашего дружного коллектива», — пояснила Гульназ Гарипова.
Медсестра отметила, что на сегодняшний день укомплектованность средним медицинским персоналом по больнице составляет 89%, младшим — 100%. Среди пришедших на работу — активные и целеустремленные молодые специалисты, которые сразу же решили работать во временном инфекционном госпитале, сосредоточившись на помощи больным коронавирусом Covid-19.
Один из них — выпускник Казанского медколледжа медбрат Раиль Равилов. Он работает с самыми тяжелыми пациентами в реанимационной палате интенсивной терапии. Больные характеризуют молодого специалиста как внимательного, ответственного, профессионального и душевного человека. По словам самого медика, он пошел по стопам деда, так что тяга к медицине у него в крови. В будущем Раиль намерен стать врачом-хирургом.
«Конечно, мог сразу после армии поступить в медицинский университет, но решил, что должен изучить всю профессию от А до Я. Поэтому окончил медколледж, сейчас работаю медбратом и помогаю людям, а потом уже буду получать высшее образование», — поделился планами молодой человек.
Тяжелых пациентов стало намного больше
В разгар пандемии – в июне прошлого года – Городская больница №5 была перепрофилирована в инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. После спада заболеваемости статус был снят, затем вновь возобновлен. В июне этого года больница была перепрофилирована в ковид-госпиталь уже в третий раз – в Набережных Челнах увеличилось количество тяжелых и молодых пациентов.
Подъездные пути больницы порой не справлялись с наплывом пациентов и машин «скорой помощи», которым попросту негде было проехать и припарковаться.
«Это очень старое здание. Больница находится в центре города, рядом универсам, очень плотный трафик. Подъездные пути к общежитию, да какие там могут быть пути? Внутренний дворик и вход через маленькую арку и все», — поделилась с ИА «Татар-информ» жительница Набережных Челнов.
На 20 сентября в Набережных Челнах зарегистрировано 3,7 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель составляет 703 на 100 тыс. населения, это на 0,9% ниже среднереспубликанского значения. Под медицинским наблюдением находится 100 человек, снято с медицинского наблюдения 9,6 тыс. в связи с выздоровлением и с истечением срока меднаблюдения.
В городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего в город поступило 139,3 тыс. доз вакцин. «Первым компонентом вакцинировано 127,2 тыс. человек, вторым компонентом – 110,5 тыс. человек», — уточнила на аппаратном совещании в мэрии заместитель руководителя Управления здравоохранения Айгуль Бурганова.
Репортаж из «красной зоны»
Больница стала прославилась на всю республику репортажем из «красной зоны», который сняла заслуженный врач Татарстана, врач-реаниматолог горбольницы №5 Набережных Челнов Галина Соловьева. Она записала видео на телефон с призывом к людям не становиться «потенциальными убийцами» и не отказываться от вакцинации против коронавируса.
«Вот за этой дверью отделения реанимации находится много больных. Они борются с коронавирусной инфекцией. Порой путем неимоверных усилий нам удается их спасти, но порой больные борьбу проигрывают», — подчеркнула в своем обращении врач.
По словам Соловьевой, новые штаммы вируса ведут себя более агрессивно. У всех непривитых болезнь протекает в тяжелой форме, шансов выжить у них гораздо меньше, чем у вакцинированных.
Жертвы ковида были и среди самих врачей больницы. В мае 2020 года временном инфекционном госпитале скончался челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов. Его все знали, как врача с золотыми руками. Он стал четвертым человеком, умершим от коронавируса в Татарстане. 29 июля 2021 года ушел из жизни врач высшей категории, оториноларинголог Юрий Мушта. О его смерти сообщила супруга Дмитрия Смородинова. Врач трудился в клинике «Осанна», а ранее — в той же горбольнице, в которой скончался. Челнинцы в социальных сетях оставили множество скорбных слов и соболезнований.
Фото на анонсе: chelny-izvest.ru