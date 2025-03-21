«Деды победили, и мы победим»: боец Мангуст получил в дар ноутбук от ветерана ВС РФ

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В одном из пунктов сбора помощи в Нижнекамске состоялась встреча представителей двух поколений. Ветеран Вооруженных сил Казбек Ризванов передал участникам боевых действий ноутбук, чтобы помочь бойцам, которым на передовой приходится заниматься оформлением необходимых документов.

С первых секунд общения между ветераном и бойцом с позывным Мангуст установилось полное взаимопонимание.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сейчас восстановлюсь, сделаю операцию – и дальше», – заверил Мангуст, который ранее получил ранение в руку.

«У немцев не было своего Александра Матросова, который грудью закрыл амбразуру… Они не бросались под танки со связкой гранат. Это делали только советские солдаты!» – сослался на примеры героического поведения советских воинов Казбек Ризванов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В завершение встречи ветеран Вооруженных сил пожелал бойцам терпения, выдержки и, самое главное, возвращения домой с победой.

В ответ боец лаконично ​​сказал: «Деды победили, и мы победим».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.