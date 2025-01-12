«Даже маленький вклад приблизит бойцов к победе»: юные менделеевцы плетут сети для СВО

Юные жители Менделеевского района из «Движения Первых» вместе с волонтерами местной группы «Мы вместе» сплели для участников СВО маскировочные сети. Ребята знают, что такие сети помогут военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия самих бойцов.

«Каждый, кто плетёт сети, верит, что они помогут сохранить чью-то жизнь», — отметила руководитель отделения «Движения Первых» в Менделеевском районе Гульнара Гайфутдинова.

Даже выходные ребята провели выходные с пользой, продолжая вносить свой посильный вклад. «Дети верят, что даже маленький вклад приблизит бойцов к победе!» — убеждена Гульнара Гайфутдинова.

Всех желающих приглашают плести маскировочные сети по адресу: ул. Бурмистрова 19. Вход с торца.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.