Дарья Непряева после падения пришла 17-й в скиатлоне на Олимпиаде в Италии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Дарья Непряева, которая на внутренних турнирах выступает за сборную Татарстана, заняла 17-е место в скиатлоне 2 x 10 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В гонке, проходившей в долине Вальтеллина у границы со Швейцарией, шедшая под 17-м номером спортсменка прошла дистанцию за 57 минут 41,3 секунды. Отставание от победительницы составило 3 минуты 56,1 секунды.

Падение на повороте при спуске под конец классического этапа дистанции стоило Непряевой нескольких позиций. Исправить ситуацию 23-летней российской лыжнице не удалось.

Золото взяла шведка Фрида Карлссон, преодолев дистанцию за 53 минуты 45,2 секунды. Обладательницей серебряной медали стала еще одна шведка, Эбба Андерссон (54.36,2). Бронза – у норвежки Хейди Венг (55.11,9).

Еще один представитель Татарстана на внутрироссийских состязаниях, Савелий Коростелев, выйдет на старт завтра, 8 февраля, в 14.30. Для обоих лыжников зимняя Олимпиада 2026 года является дебютной.