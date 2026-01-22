Васильев: Коростелев не самый сильный спортсмен, Непряева не суперзвезда

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не по силам бороться с норвежскими спортсменами на ОИ-26.

«Сложно сказать про перспективы россиян. Честно говоря, Савелий не самый сильный спортсмен. У Непряевой побольше шансов, но она тоже не суперзвезда. Не знаю по поводу подготовки в этом сезоне. Если они целенаправленно не готовились к Играм, то шансов не так много, но чудеса случаются. Можно вспомнить Большунова (Александра), который на прошлой Олимпиаде завоевал несколько медалей. Никто от него не ожидал прыти.

Зачастую фавориты не очень хорошо выступают, потому что на них давят. Кроме того, сложно будет обыграть стероидных норвежцев. Но Олимпиада может преподнести неожиданные результаты, поэтому надеемся на медали», – цитирует Васильева Metaraitings.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили официальное приглашение от МОК (Международный олимпийский комитет) на участие в ОИ-26.

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут в двух городах Италии, Милане и Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.