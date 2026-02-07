news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 февраля 2026 15:50

Непряева упала на повороте во время скиатлона на Олимпиаде в Италии

Читайте нас в
Телеграм
Непряева упала на повороте во время скиатлона на Олимпиаде в Италии
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Дарья Непряева, которая на внутренних турнирах выступает за сборную Татарстана, упала на повороте при спуске во время скиатлона 2 x 10 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Падение произошло под конец классического этапа дистанции. После инцидента 23-летняя спортсменка потеряла несколько позиций и оказалась на 20-м месте в гонке.

Состязания проходят в долине Вальтеллина на севере Италии, у границы со Швейцарией.

читайте также
Татарстанская лыжница Непряева выйдет на старт в первый день Олимпийских игр в Милане
Татарстанская лыжница Непряева выйдет на старт в первый день Олимпийских игр в Милане
#Олимпийские игры #лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Смертность возвращается к доковидному уровню»: Минздрав РТ о достижениях года и планах

«Смертность возвращается к доковидному уровню»: Минздрав РТ о достижениях года и планах

6 февраля 2026
Поддержка ветеранов СВО и развитие территории: Олег Коробченко посетил Заинский район

Поддержка ветеранов СВО и развитие территории: Олег Коробченко посетил Заинский район

6 февраля 2026