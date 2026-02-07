Непряева упала на повороте во время скиатлона на Олимпиаде в Италии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российская лыжница Дарья Непряева, которая на внутренних турнирах выступает за сборную Татарстана, упала на повороте при спуске во время скиатлона 2 x 10 километров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Падение произошло под конец классического этапа дистанции. После инцидента 23-летняя спортсменка потеряла несколько позиций и оказалась на 20-м месте в гонке.

Состязания проходят в долине Вальтеллина на севере Италии, у границы со Швейцарией.