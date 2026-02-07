Татарстанская лыжница Непряева выйдет на старт в первый день Олимпийских игр в Милане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на Зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии стартовал первый соревновательный день. Россию в лыжных гонках будут представлять два спортсмена – Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые на российских турнирах выступают за сборную Татарстана.

Как сообщает Федерация лыжных гонок республики, Непряева стартует в скиатлоне 10+10 км в 15:00 мск.

«Болеем за нашу Дашу! Стартовый номер – 17», – отметили в федерации.

Савелий Коростелев выйдет на старт 8 февраля в 14:30. Для обоих лыжников зимняя олимпиада 2026 года станет дебютной.