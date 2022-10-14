Danone передаст контроль над бизнесом в России

Французская Danone передаст контроль над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Сегодня Danone объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России», — сказано в заявлении.

За первые девять месяцев этого года на долю бизнеса EDP в России приходилось около 5% чистых продаж Danone. Ранее в марте компания сообщала о том, что приостановит все инвестиционные проекты на российской территории, но не будет покидать местный рынок.

После того как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине Запад ужесточил санкции против России. В том числе ряд крупных компаний отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay, компания Adobe и другие.